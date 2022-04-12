Щоб потрапити до Іспанії, спершу треба перетнути кордон України з ЄС в будь-якій з сусідніх до України країн, які входять до складу ЄС. Зробити це можна на власному авто, за допомогою евакуаційних потягів чи піших переходів. Іспанія, як і інші країни ЄС, спростила умови в'їзду для українців. Зокрема, у країні скасували всі COVID-вимоги при перетині кордону.

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Які документи потрібні

Для перетину кордону ЄС треба мати при собі закордонний або український паспорт будь-якого формату. Підійдуть: ID-версія, книжковий зразок, закордонний паспорт старого зразка, біометрія чи інший документ, що підтверджує проживання на території України до 24 лютого 2022 року.

Порада! Якщо у вас немає закордонного паспорта, зверніться до найближчого консульства на території країни, кордон з якою перетнули, виїжджаючи з України. Там ви отримаєте довідку, яка підтверджує вашу особу та громадянство.

Для перетину кордону з дітьми знадобиться ще Свідоцтво про народження, а також документ, що підтверджує родинні зв'язки чи опікунство.

Кордон Іспанії можна перетнути й з домашніми улюбленцями. Для цього слід урахувати такі умови:

тварина повинна бути ідентифікована за допомогою мікрочипу;

мати щеплення від сказу;

мати тест на титрування антитіл;

мати міжнародний сертифікат для переміщення або паспорт, що підтверджує щеплення.

Всі вимоги та поради щодо поїздок за кордон з домашніми тваринами можна знайти мапі від МЗС України.