Чтобы попасть в Испанию, сначала нужно пересечь границу Украины с ЕС в любой из соседних Украины стран, входящих в состав ЕС. Сделать это можно на собственном автомобиле, с помощью эвакуационных поездов или пеших переходов. Испания, как и другие страны ЕС, упростила условия въезда для украинцев. В частности, в стране упразднили все COVID-требования при пересечении границы.

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Какие документы нужны

Для пересечения границы ЕС нужно иметь при себе заграничный или украинский паспорт любого формата. Подходят: ID-версия, книжный образец, загранпаспорт старого образца, биометрия или другой документ, подтверждающий проживание на территории Украины до 24 февраля 2022 года.

Совет! Если у вас нет загранпаспорта, обратитесь в ближайшее консульство на территории страны, границу с которой пересекли, выезжая из Украины. Там вы получите справку, подтверждающую ваше лицо и гражданство.

Для пересечения границы с детьми понадобится еще Свидетельство о рождении, а также документ, подтверждающий родственные связи или попечительство.

Границу Испании можно пересечь и с домашними любимцами . Для этого следует учесть следующие условия:

животное должно быть идентифицировано с помощью микрочипа;

иметь прививку от бешенства;

иметь тест на титрование антител;

иметь международный сертификат для перемещения или паспорт, подтверждающий прививку.