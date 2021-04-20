Життя, робота та навчання у Великій Британії: безкоштовний довідник для українців

Велика Британія – одна із найрозвинутіших країн Європи. Парламентська монархія чудово поєднує багатовікові традиції та сучасні передові тренди у галузі культури, архітектури, науки та освіти. На думку керівників громадських організацій, чисельність української громади у цій країні становить близько 30 тисяч осіб.

На території Великої Британії зафіксовано майже 70 місць компактного проживання українців. Найчисельніші громади у Лондоні, Манчестері, Бредфорді та Ноттінгемі. Закордон 24 за підтримки партнера TransferGo пропонує українцям ознайомитися із довідником, який розповість все про переїзд та легальну роботу у Великій Британії.

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Як потрапити до Великої Британії

Для тимчасового перебування на території Великої Британії українцям необхідно оформити гостьову візу. Вона передбачена для таких цілей:

туризм;

бізнес (ділові зустрічі та конференції);

медицина (лікування або медична діагностика);

навчання (освітні курси у приватних навчальних закладах упродовж не більше ніж 6 місяців);

волонтерська діяльність (участь у заходах благодійних організацій до 30 днів, які зареєстровані та діють на території країни);

інші цілі, зокрема участь у дослідженнях або проходження короткострокових тренінгів для співробітників іноземних компаній.

Для проходження курсів англійської мови тривалістю від 6 до 11 місяців, громадянам України необхідно оформляти спеціальну візу – Short Term Student.

Візи з метою тимчасового перебування не передбачають роботу, довготермінове проживання, отримання соціальних виплат та пільг від уряду, реєстрацію шлюбу або партнерства.

Як в’їхати на територію Великої Британії / Фото Pexels

Як стати студентом Великої Британії

Українці, які хочуть навчатися у Великій Британії, можуть подаватися на отримання студентської візи, якщо вони:

мають повних 16 років;

отримали місце у навчальному закладі від ліцензованого спонсора;

можуть підтвердити достатню кількість коштів для навчання та проживання у Великій Британії (необхідна сума відрізняється у залежності від ваших конкретних обставин);

добре володіють англійською мовою, вміють читати, писати та сприймати її на слух;

отримали згоду батьків (якщо їм ще не виповнилося 18 років).

Подаватися на таку візу в Україні потрібно максимум за 6 місяців до офіційного терміну початку навчання, а рішення ви отримаєте упродовж 3 тижнів. На території Великої Британії подавати заявку треба щонайменше за 3 місяці до початку навчання. У цьому випадку заявка буде розглянута протягом 8 тижнів.

Іноземцям зі студентською візою дозволяється не тільки навчатися, але й працевлаштовуватися, якщо робота займатиме не більше ніж 20 годин на тиждень. Під час канікул допускається повна зайнятість.

Як отримати освіту у Великій Британії / Фото Pexels

Як працювати у Великій Британії

Для офіційного та легального працевлаштування на території Великої Британії громадянам України необхідна робоча віза. Компанія може найняти іноземного працівника, якщо у неї є чинна спонсорська ліцензія та вакансія, вказана у переліку професій для кваліфікованих працівників, визначеному урядом країни.

Вимоги:

міжнародний сертифікат знання англійської мови не нижче за рівень В1;

запрошення від роботодавця, який має чинну спонсорську ліцензію;

підтвердження необхідної кваліфікації (не нижче за 3 рівень RQF);

мінімальний обсяг пропонованої зарплати – від 25 600 фунтів стерлінгів, для дефіцитних професій та посад зі ступенем доктора наук – від 20 480 фунтів стерлінгів;

виписка з особистого банківського рахунку, на якому знаходиться сума, еквівалентна 1 270 фунтам стерлінгів.

Працівник із робочою візою може претендувати на посвідку на проживання у Великій Британії після 5 років безперервної роботи на території країни.

Робота у Великій Британії / Фото Pexels

Тривалість та вартість віз у Великій Британії

Візи для тимчасового перебування

Ви зможете перебувати на території Великої Британії не більше ніж 6 місяців у залежності від терміну дії візи. Якщо це тимчасова віза з метою отримання лікування, термін збільшується до 11 місяців. Якщо ви науковець та відповідаєте певним вимогам – до 1 року.

Для регулярних поїздок до Великої Британії можна подати заявку на отримання довгострокової тимчасової візи, однак залишатися безвиїзно можна буде все одно не більше ніж 6 місяців.

Вартість:

6 місяців – 95 фунтів стерлінгів;

2 роки – 361 фунта стерлінгів;

5 років – 655 фунтів стерлінгів;

10 років – 822 фунтів стерлінгів.

На скільки часу відкривають візу у Велику Британію / Фото Pexels

Студентська віза

Якщо вам вже виповнилося 18 років і ви здобуваєте науковий ступінь, то зможете залишатися на території Сполученого Королівства до 5 років. Якщо ж ви здобуваєте нижчий рівень, то тривалість перебування обмежена 2 роками.

Вартість:

348 фунтів стерлінгів для отримання студентської візи за межами Великої Британії;

475 фунтів стерлінгів для продовження або переходу на студентську візу на території Великої Британії.

Робоча віза

Як правило, робочу візу до Великої Британії відкривають на термін до 5 років, у залежності від посади та умов працевлаштування, запропонованих компанією.

Вартість:

704 фунти стерлінгів складає візовий збір при подачі заявки на території Великої Британії на візу до 3 років або 610 фунтів стерлінгів при подачі за межами країни;

1 480 фунтів стерлінгів коштує візовий збір для можливості перебування від 3 років на території Великої Британії або 1 220 фунтів стерлінгів за її межами.

Якщо професія є у згаданому вище переліку дефіцитних кваліфікацій, візовий збір складатиме:

464 фунти стерлінгів для візи до 3 років;

928 фунтів стерлінгів на візу від 3 років.

Додатково треба буде сплатити податок на охорону здоров’я у розмірі 624 фунти стерлінгів.

Скільки коштує робоча віза у Велику Британію / Фото Unsplash

Інші види віз та їх особливості

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Все про переїзд та легальну роботу у Великій Британії: довідник для українців від TransferGo

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