Про це розповів речник поліції Підляшшя Томаш Крупа у четвер, 25 листопада. Про те, яке покарання чекає українців за скоєне, поліція не повідомила.

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Детальніше про перевезення нелегалів

Загалом затримані особи хотіли допомогти 14 особам нелегально проникнути на територію Польщі. Затримання "помічників" відбулося минулої доби у таких локаціях:

Сейнах;

Єлонці;

Бельську Підляському.

У Сейнах поліцейські викрили водія з України, який перевозив чотирьох сирійців. Українець пересувався на автомобілі Citroen C3.

Водночас у Бельську Підляському трьох нелегалів хотів перевезти житель Швеції сирійського походження.

Третя спроба незаконного перевезення мігрантів була зупинена в Єлонці. Цього разу на авто Ford Mondeo громадянин України мав намір перевезти сімох афганців.

Ситуація з мігрантами на польському кордоні