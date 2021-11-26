Про це розповів речник поліції Підляшшя Томаш Крупа у четвер, 25 листопада. Про те, яке покарання чекає українців за скоєне, поліція не повідомила.
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Детальніше про перевезення нелегалів
Загалом затримані особи хотіли допомогти 14 особам нелегально проникнути на територію Польщі. Затримання "помічників" відбулося минулої доби у таких локаціях:
- Сейнах;
- Єлонці;
- Бельську Підляському.
У Сейнах поліцейські викрили водія з України, який перевозив чотирьох сирійців. Українець пересувався на автомобілі Citroen C3.
Водночас у Бельську Підляському трьох нелегалів хотів перевезти житель Швеції сирійського походження.
Третя спроба незаконного перевезення мігрантів була зупинена в Єлонці. Цього разу на авто Ford Mondeo громадянин України мав намір перевезти сімох афганців.
Ситуація з мігрантами на польському кордоні
- Нагадуємо, що тисячі мігрантів, переважно з Туреччини, Ірану, Іраку, та Сирії, продовжують штурмувати польський кордон. Вони вперто намагаються потрапити до ЄС.
- Європа занепокоєна та переконана, що нелегалів організовано звозили до кордону.
- Тим часом 26 листопада режим Олександра Лукашенка все більше відчуває проблеми з мігрантами на своїй території.