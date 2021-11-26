Об этом рассказал представитель полиции Подляшья Томаш Крупа в четверг, 25 ноября. О том, какое наказание ждет украинцев за совершенное, полиция не сообщила.
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Детальнее о перевозке нелегалов
Всего задержанные хотели помочь 14 лицам нелегально проникнуть на территорию Польши. Задержание "помощников" произошло за прошедшие сутки в таких локациях:
- Сейнах;
- Елонце;
- Бельске Подляском.
В Сейнах полицейские разоблачили водителя из Украины, перевозившего четырех сирийцев. Украинец передвигался на автомобиле Citroen C3.
В то же время в Бельске Подляском трех нелегалов хотел перевезти житель Швеции сирийского происхождения.
Третья попытка незаконной перевозки мигрантов была остановлена в Елонце. В этот раз на авто Ford Mondeo гражданин Украины намеревался перевезти семерых афганцев.
Ситуация с мигрантами на польской границе
- Напоминаем, что тысячи мигрантов, преимущественно из Турции, Ирана, Ирака и Сирии, продолжают штурмовать польскую границу. Они упорно пытаются попасть в ЕС.
- Европа обеспокоена и убеждена, что нелегалы организованно свозились к границе.
- Тем временем 26 ноября режим Александра Лукашенко все больше испытывает проблемы с мигрантами на своей территории.