Об этом рассказал представитель полиции Подляшья Томаш Крупа в четверг, 25 ноября. О том, какое наказание ждет украинцев за совершенное, полиция не сообщила.

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Детальнее о перевозке нелегалов

Всего задержанные хотели помочь 14 лицам нелегально проникнуть на территорию Польши. Задержание "помощников" произошло за прошедшие сутки в таких локациях:

Сейнах;

Елонце;

Бельске Подляском.

В Сейнах полицейские разоблачили водителя из Украины, перевозившего четырех сирийцев . Украинец передвигался на автомобиле Citroen C3.

В то же время в Бельске Подляском трех нелегалов хотел перевезти житель Швеции сирийского происхождения.

Третья попытка незаконной перевозки мигрантов была остановлена ​​в Елонце . В этот раз на авто Ford Mondeo гражданин Украины намеревался перевезти семерых афганцев .

Ситуация с мигрантами на польской границе