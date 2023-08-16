Викидають навіть бутерброди та яблука: прискіпливі перевірки на кордоні з Польщею
Джерело:Granica/Кордон PL - UA
Українців попередили про суворі перевірки на українсько-польському кордоні. Можуть бути питання навіть до вашого перекусу.
Українці в фейсбук-пабліку про перетин кордону з Польщею розповіли, що останнім часом польські прикордонники посилили перевірки. Нібито вони не дозволяють ввозити продукти, які українці беруть, щоб поїсти в дорозі.
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Прискіпливий огляд
У дописі користувачка розповіла про досвід, коли під час перевірки прикордонники викидали всі овочі та фрукти. За її словами, не дозволили провезти навіть одне яблуко.
Їдете до Польщі з дитиною, не забудьте її добре нагодувати перед в'їздом на польську сторону. Польський митник забере не лише бутерброди з шинкою, а й фрукти та іншу їжу. Навіть за одне яблуко можна отримати штраф,
– попереджають у фейсбуці.
Інші українці коментують, що суворий підхід на 100% залежить від прикордонника на зміні. І запевняють, що у них нічого ніколи не забирали.
Я їжджу регулярно з 2018 року, були випадки коли пропускали з будь-чим, а були випадки, що один бутерброд чи одне яблуко викидали на вимогу прикордонників. Раз із салом пропустять, а можуть і на одне яблуко сказати "не можна",
– ділиться досвідом одна з дописувачок.
Загалом офіційні правила ввозу продуктів до ЄС не забороняють брати невелику кількість їжі з собою. Тільки не варто брати м'ясні продукти та молочку.
Що можна провозити до Польщі?
До списку дозволених продуктів і речей входять:
- Цигарки — 2 пачки, електронні цигарки — 2 штуки, сигари — 10 штук, тютюн — 50 грамів.
- Алкоголь — 1 літр міцних напоїв, або 2 літри напоїв з міцністю, що не перевищує 22% об., або до 4 літрів вина, або не більше 16 літрів пива.
- Овочі, фрукти — до 5 кілограмів.
- Мед — до 2 літрів.
- Кава — до 500 грамів.
- Медикаменти — на седативні препарати та інші сильні ліки потрібен рецепт.
- Техніка — по одиниці (телефон, ноутбук тощо).
- Дитяче харчування — до 2 кілограмів.
- Риба — до 20 кілограмів, або 1 цільна, що перевищує цей встановлений ліміт.
- Харчування для собак та котів — до 2 кілограмів.