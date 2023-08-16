Украинцы в фейсбук-паблике о пересечении границы с Польшей рассказали, что в последнее время польские пограничники ужесточили проверки. Якобы они не позволяют ввозить продукты, которые берут украинцы, чтобы поесть в дороге.

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Придирчивый досмотр

В сообщении женщина рассказала об опыте, когда во время проверки пограничники выбрасывали все овощи и фрукты. По ее словам, не разрешили провезти даже одно яблоко.

Едете в Польшу с ребенком, не забудьте его хорошо накормить перед въездом на польскую сторону. Польский таможенник заберет не только бутерброды с ветчиной, но и фрукты и другую еду. Даже за одно яблоко можно получить штраф,

– предупреждают в фейсбуке.

Другие украинцы комментируют, что суровый подход на 100% зависит от пограничника на смене. И уверяют, что у них ничего никогда не отнимали.

Я езжу регулярно с 2018 года, были случаи, когда пропускали с чем угодно, а были случаи, когда один бутерброд или одно яблоко выбрасывали по требованию пограничников. Раз с салом пропустят, а могут и на одно яблоко сказать "нельзя",

– делится опытом одна из пользовательниц.

В целом, официальные правила ввоза продуктов в ЕС не запрещают брать небольшое количество пищи с собой. Только не стоит брать мясные продукты и молочку.

Что можно провозить в Польшу?

В список разрешенных продуктов и вещей входят:

Сигареты – 2 пачки, электронные сигареты – 2 штуки, сигары – 10 штук, табак – 50 граммов.

– 2 пачки, электронные сигареты – 2 штуки, сигары – 10 штук, табак – 50 граммов. Алкоголь – 1 литр крепких напитков, или 2 литра напитков с крепостью, не превышающей 22% об., или до 4 литров вина, или не более 16 литров пива.

– 1 литр крепких напитков, или 2 литра напитков с крепостью, не превышающей 22% об., или до 4 литров вина, или не более 16 литров пива. Овощи, фрукты – до 5 килограммов.

– до 5 килограммов. Мед – до 2 литров.

– до 2 литров. Кофе – до 500 граммов.

– до 500 граммов. Медикаменты — на седативные препараты и другие сильные лекарства требуется рецепт.

— на седативные препараты и другие сильные лекарства требуется рецепт. Техника – по единице (телефон, ноутбук и т.п.).

– по единице (телефон, ноутбук и т.п.). Детское питание – до 2 килограммов.

– до 2 килограммов. Рыба — до 20 килограммов, или 1 цельная, превышающая установленный предел.

— до 20 килограммов, или 1 цельная, превышающая установленный предел. Питание для собак и кошек – до 2 килограммов.

Внимание! Категорически запрещено ввозить в Польшу мясные и молочные продукты, в частности сало. Также нельзя провозить консервы. Если нарушить правила, запрещенные вещи конфискуют, а человек может получить штраф в размере от 50 до 1000 евро.