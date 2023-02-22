Польські роботодавці уже офіційно мають право перевіряти працівників на тверезість

З 21 лютого 2023 року у Польщі почали діяти нові норми Трудового кодексу, які дозволяють роботодавцям проводити незалежну перевірку працівників на тверезість. Про процедуру контролю читайте далі на Закордон 24.

Відтак, сьогодні спробуємо розібратися, коли керівник може скористатися алкотестером, які права мають працівники та що загрожує людині, яка з'явилася на роботу у стані сп'яніння. Усі деталі роз'яснюють фахівці компанії AlcoSense.

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Перевірка працівників на тверезість: хто і коли може проходити алкотест

Згідно з новими положеннями, роботодавець може перевіряти працівників на наявність алкоголю та інших наркотичних речовин, якщо вважає, що це потрібно для захисту життя і здоров’я самих працівників або інших осіб, а також для запобігання пошкодження майна. Це означає, що перевірити стан тверезості можна і дистанційно. Слід зазначити, що ці норми стосуються всіх видів зайнятості: трудових договорів, договорів доручення, договорів підряду та навіть підприємців, які співпрацюють з роботодавцем і ведуть власну справу.

Роботодавці самі визначатимуть, чи всі, чи лише визначені працівники мають брати участь у перевірці на тверезість. Відповідно до Закону, проходження алкотесту можуть вимагати навіть щоденно, якщо умови, періодичність і порядок їх проведення попередньо встановлені в регламенті підприємства.

Як виглядатимуть перевірки працівників на тверезість

Поправка дозволяє роботодавцям проводити незалежний профілактичний алкотест для всіх працівників. Однак така перевірка може бути проведена лише за допомогою відкаліброваного приладу – потрібен дійсний документ, що підтверджує справність і відповідність обладнання.

Від 0,2 до 0,5 проміле алкоголю в крові

Якщо алкотестер покаже, що у крові працівника міститься від 0,2 до 0,5 проміле алкоголю, у такому випадку роботодавець не може допустити його до виконання своїх обов’язків у цей день. Це також стосується ситуацій, коли є обґрунтована підозра, що працівник не тверезий. Якщо концентрація алкоголю менш як 0,2 проміле, то це означає, що не виявлено алкоголю в організмі працівника.

Понад 0,5 проміле алкоголю в крові

Якщо працівник прийшов на роботу в нетверезому стані (понад 0,5 проміле алкоголю в крові), то це передбачає накладення дисциплінарного стягнення, а також може бути підставою для звільнення в порядку дисциплінарного провадження.

Якщо перевірка показує наявність алкоголю, роботодавець зобов’язаний скласти протокол перевірки, який містить персональні дані працівника, обставини перевірки та дату, час і результат алкотесту. У документі також можуть бути анотації про захворювання та інформація про те, чи вимагав працівник додатковий аналіз крові. Положення дозволяють компаніям зберігати такі звіти протягом одного року.

Які права має працівник

Згідно з новими правилами, працівник більше не може відмовитися від проходження алкотесту, що досі було проблемою для роботодавців. Разом з тим, проведення перевірки тверезості на робочому місці вимагає виконання відповідних вимог. Перш за все, потрібен відповідний алкотестер. Тільки найпрофесійніші апарати зможуть ефективно обстежити більшу кількість людей. Роботодавець не може дозволити собі навіть найменшої похибки в тесті на тверезість. Помилковий результат або недопуск працівника до роботи може призвести до серйозних фінансових та іміджевих наслідків.

Роботодавці повинні використовувати алкотестери з великим електрохімічним датчиком, який використовують, серед інших, польські поліціянти. Такі апарати гарантують точні та надійні вимірювання.