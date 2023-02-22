Поэтому сегодня попытаемся разобраться, когда руководитель может воспользоваться алкотестером, какие права имеют работники и что угрожает человеку, который явился на работу в состоянии опьянения. Все детали объясняют специалисты компании AlcoSense.

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Проверка работников на трезвость: кто и когда может проходить алкотест

Согласно новым положениям, работодатель может проверять работников на наличие алкоголя и других наркотических веществ, если считает, что это необходимо для защиты жизни и здоровья самих работников или других лиц, а также для предотвращения повреждения имущества. Это значит, что проверить состояние трезвости можно и дистанционно. Следует отметить, что эти нормы касаются всех видов занятости: трудовых договоров, договоров доверенности, договоров подряда и даже предпринимателей, сотрудничающих с работодателем и ведущих собственное дело.

Работодатели сами будут определять, все или только определенные работники должны участвовать в проверке на трезвость. Согласно Закону, прохождение алкотеста может потребоваться даже ежедневно, если условия, периодичность и порядок их проведения предварительно установлены в регламенте предприятия.

Как будут выглядеть проверки работников на трезвость

Поправка позволяет работодателям проводить независимый профилактический алкотест для всех работников. Однако такая проверка может быть проведена только с помощью откалиброванного прибора – требуется действительный документ, подтверждающий исправность и соответствие оборудования.

От 0,2 до 0,5 промилле алкоголя в крови

Если алкотестер покажет, что в крови работника содержится от 0,2 до 0,5 промилле алкоголя, то работодатель не может допустить его к выполнению своих обязанностей в этот день. Это также касается ситуаций, когда есть обоснованное подозрение, что работник не трезв. Если концентрация алкоголя менее 0,2 промилле, то это означает, что не обнаружен алкоголь в организме работника.

Более 0,5 промилле алкоголя в крови

Если работник пришел на работу в нетрезвом состоянии (более 0,5 промилле алкоголя в крови), то это предполагает наложение дисциплинарного взыскания, а также может являться основанием для увольнения.

Если проверка показывает наличие алкоголя, работодатель обязан составить протокол проверки, содержащий персональные данные работника, обстоятельства проверки и дату, время и результат алкотеста. В документе также могут быть аннотации о заболеваниях и информация о том, требовал ли работник дополнительный анализ крови. Положения разрешают компаниям хранить такие отчеты в течение одного года.

Какие права имеет работник

Согласно новым правилам, работник больше не может отказаться от прохождения алкотеста, что до сих пор было проблемой для работодателей. Вместе с тем, проведение проверки трезвости на рабочем месте требует выполнения соответствующих требований. Прежде всего, требуется соответствующий алкотестер. Только самые профессиональные аппараты смогут эффективно обследовать больше людей. Работодатель не может позволить себе даже малейшей погрешности в тесте на трезвость. Ошибочный результат или недопуск работника к работе может привести к серьезным финансовым и имиджевым последствиям.

Работодатели должны использовать алкотестеры с большим электрохимическим датчиком, который используют польские полицейские. Такие аппараты гарантируют точные и надежные измерения.