Перевезення багажу в економкласі Turkish Airlines відтепер буде платним

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines відмовилася від безкоштовного перевезення багажу в економкласі. Це поширюється на квитки, придбані за найнижчим тарифом EcoFly.

Turkish Airlines ввела плату за багаж в економкласі

Нові правила діють поки що тільки для міжнародних рейсів середньої дальності. На далекомагістральних рейсах авіаперевізника багаж наразі включений в усі тарифи економкласу.

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Так, тепер найдешевший квиток економкласу включає лише перевезення 8 кілограмів ручної поклажі з габаритами до 55х40х23 сантиметрів та однієї особистої речі з розмірами до 40х30х15 сантиметрів. Мовиться про фотоапарат, відеокамеру, невелику ручну сумку або ноутбук.

Крім того, найбільший авіаперевізник Туреччини вилучив із тарифу EcoFly можливість обирати місце заздалегідь. Відтепер за це потрібно доплатити чи отримувати рандомне місце вже під час реєстрації на рейс.

Водночас повернення або обмін квитка за найдешевшим квитком економкласу неможливе навіть з оплатою штрафу. Такі дії можна провести лише у випадку, якщо авіаперевізник скасує рейс або суттєво змінить розклад.

При цьому наголошується, що наступний по класу тариф ExtraFly для рейсів середньої дальності, який включає безкоштовний багаж до 23 кілограмів і можливість вибору місця заздалегідь, коштує всього на 10 євро дорожче, ніж в EcoFly. Тому, можливо, обираючи рейс, краще дещо доплатити й мати у доступі більше послуг.

Приклад нових тарифів економкласу Turkish Airlines на рейсах середньої дальності / Скриншот із сайту авіакомпанії