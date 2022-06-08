Turkish Airlines ввела плату за багаж в эконом-классе

Новые правила действуют пока только для международных рейсов средней дальности. На дальнемагистральных рейсах авиаперевозчика багаж включен во все тарифы эконом-класса.

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Так, теперь самый дешевый билет эконом-класса включает в себя только перевозку 8 килограммов ручной клади с габаритами до 55х40х23 сантиметров и одной личной вещи с размерами до 40х30х15 сантиметров. Речь идет о фотоаппарате, видеокамере, небольшой ручной сумке или ноутбуке.

Кроме того, крупнейший авиаперевозчик Турции удалил из тарифа EcoFly возможность выбирать место заранее. Теперь за это нужно доплатить или получать рандомное место уже при регистрации на рейс.

В то же время возврат или обмен билета по самому дешевому билету эконом-класса невозможно даже с оплатой штрафа. Такие действия можно произвести только в том случае, если авиаперевозчик отменит рейс или существенно изменит расписание.

При этом отмечается, что следующий по классу тариф ExtraFly для рейсов средней дальности, включающий в себя бесплатный багаж до 23 килограммов и возможность выбора места заранее, стоит всего на 10 евро дороже, чем в EcoFly. Поэтому, возможно, выбирая рейс, лучше доплатить и иметь в доступе больше услуг.