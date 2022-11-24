На Закарпатті тимчасово не працюють три пункти пропуску: які саме

Росія не припиняє завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. Через це є проблеми із електропостачанням.

Так, на тлі відсутності електроживлення на Закарпатті тимчасово не працюють КПП на кордоні з Угорщиною та Румунією. Про це громадян попередила Державна прикордонна служба України.

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Інформуємо, що у зв'язку з відсутністю електроживлення, призупинено оформлення осіб та транспортних засобів в трьох пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною та Румунією,

– заявили у відомстві.

Мовиться про наступні пункти пропуску:

"Солотвино", що на кордоні з Румунією;

"Косино" і "Дзвінкове" – на кордоні з Угорщиною.

Громадян просять врахувати цю інформацію, й по можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

Де можна перетнути українсько-польський кордон

Наразі українці найчастіше вирушають до сусідньої Польщі. На кордоні України з цією країною цілодобово функціонують 8 автомобільних пунктів пропуску. Зокрема: