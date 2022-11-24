Так, на фоне отсутствия электропитания в Закарпатье временно не работают КПП на границе с Венгрией и Румынией. Об этом граждан предупредила Государственная пограничная служба Украины.
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Информируем, что в связи с отсутствием электропитания приостановлено оформление лиц и транспортных средств в трех пунктах пропуска на границе с Венгрией и Румынией,
– заявили в ведомстве.
Речь идет о следующих пунктах пропуска:
- "Солотвино" на границе с Румынией;
- "Косино" и "Звонковое" – на границе с Венгрией.
Граждан просят учесть эту информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.
Где можно пересечь украинско-польскую границу: пункты пропуска
Сейчас украинцы чаще всего отправляются в соседнюю Польшу. На границе Украины с Польшей круглосуточно функционируют 8 автомобильных пунктов пропуска. В частности:
- "Устилуг" – пропуск легковых, грузовых автомобилей весом до 7,5 тонны, пассажирских автобусов в обоих направлениях;
- "Ягодин" – пропуск грузовых автомобилей весом более 7,5 тонны и пассажирских автобусов в обоих направлениях. Временно прекращен пропуск легковых автомобилей в обоих направлениях;
- "Угринов" – пропуск автомобилей массой до 3,5 тонны в обоих направлениях. Пешеходов пропускают только на выходе из Украины;
- "Рава-Русская" – пропуск легковых и грузовых автомобилей, а также пассажирских автобусов в обоих направлениях. Пешеходов пропускают только на выходе из Украины;
- "Грушев" – пропуск легковых, грузовых автомобилей массой до 7,5 тонны, пассажирских автобусов в обоих направлениях. Пешеходов пропускают только на выходе из Украины;
- "Краковец" – пропуск легковых и грузовых автомобилей в обоих направлениях. Пассажирские автобусы могут следовать только на въезде в Украину. Пешеходов пропускают только на выходе из Украины;
- "Шегини" – пропуск легковых и грузовых автомобилей, пассажирских автобусов в обоих направлениях. Это единственный пункт пропуска на украинско-польской границе, через который можно пройти в Украину пешком;
- "Смильница" – пропуск легковых, грузовых автомобилей массой до 7,5 тонны в обоих направлениях. Пешеходов пропускают только на выходе из Украины.