Так, на фоне отсутствия электропитания в Закарпатье временно не работают КПП на границе с Венгрией и Румынией. Об этом граждан предупредила Государственная пограничная служба Украины.

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Информируем, что в связи с отсутствием электропитания приостановлено оформление лиц и транспортных средств в трех пунктах пропуска на границе с Венгрией и Румынией,

– заявили в ведомстве.

Речь идет о следующих пунктах пропуска:

"Солотвино" на границе с Румынией;

"Косино" и "Звонковое" – на границе с Венгрией.

Граждан просят учесть эту информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

Где можно пересечь украинско-польскую границу: пункты пропуска

Сейчас украинцы чаще всего отправляются в соседнюю Польшу. На границе Украины с Польшей круглосуточно функционируют 8 автомобильных пунктов пропуска. В частности: