Так, на тлі відсутності електроживлення на Закарпатті тимчасово не працюють КПП на кордоні з Угорщиною та Румунією. Про це громадян попередила Державна прикордонна служба України.
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Інформуємо, що у зв'язку з відсутністю електроживлення, призупинено оформлення осіб та транспортних засобів в трьох пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною та Румунією,
– заявили у відомстві.
Мовиться про наступні пункти пропуску:
- "Солотвино", що на кордоні з Румунією;
- "Косино" і "Дзвінкове" – на кордоні з Угорщиною.
Громадян просять врахувати цю інформацію, й по можливості, обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.
Де можна перетнути українсько-польський кордон
Наразі українці найчастіше вирушають до сусідньої Польщі. На кордоні України з цією країною цілодобово функціонують 8 автомобільних пунктів пропуску. Зокрема:
- "Устилуг" – пропуск легкових, вантажних автомобілів вагою до 7,5 тонн, пасажирських автобусів у обох напрямках;
- "Ягодин" – пропуск вантажних автомобілів вагою понад 7,5 тонн та пасажирських автобусів у обох напрямках. Тимчасово припинено пропуск легкових авто у обох напрямках;
- "Угринів" – пропуск автомобілів масою до 3,5 тонн в обох напрямках. Пішоходів пропускають лише на виході з України;
- "Рава-Руська" – пропуск легкових та вантажних автомобілів, а ще пасажирських автобусів в обох напрямках. Пішоходів пропускають лише на виході з України;
- "Грушів" – пропуск легкових, вантажних автомобілів масою до 7,5 тонн, пасажирських автобусів в обох напрямках. Пішоходів пропускають лише на виході з України;
- "Краківець" – пропуск легкових та вантажних автомобілів в обох напрямках. Пасажирські автобуси можуть слідувати лише на в’їзд в Україну. Пішоходів пропускають лише на виході з України;
- "Шегині" – пропуск легкових та вантажних автомобілів, пасажирських автобусів в обох напрямках. Це єдиний пункт пропуску на українсько-польському кордоні, через який можна пройти в Україну пішки;
- "Смільниця" – пропуск легкових, вантажних автомобілів масою до 7,5 тонн в обох напрямках. Пішоходів пропускають лише на виході з України.