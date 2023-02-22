Українці у Болгарії повинні перереєструватися до кінця березня: що треба знати
Джерело:Visit Ukraine
Чимало українців, які з початку повномасштабної війни знайшли прихисток у Болгарії, отримали статус біженця. Тепер вони повинні перереєструватися.
Перереєстрація українців у Болгарії
Вони мають подати заяву на переоформлення реєстраційної картки з актуальною адресою проживання до 31 березня. Розповідаємо, як це зробити.
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Перереєстрація здійснюється у найближчому обласному управлінні МВС та в центрах реєстрації та прийому Державного агентства у справах біженців. Такі центри є у:
- Софії;
- селі Баня;
- Харманли;
- Пстрогор.
Додаткову інформацію можна отримати на місці в центрах та на гарячих лініях або на сайті Управління Верховного комісара ООН у справах біженців з питань допомоги та підтримки у Болгарії.
Де оформити захист?
Перебувати в Болгарії можна українцям, які оформили статус тимчасового захисту. В країні такий документ має назву "Реєстраційна картка іноземця, якому надано тимчасовий захист". Максимальний термін перебування в країні за рекомендацією ЄС продовжили до березня 2024 року.
Для оформлення статусу тимчасового захисту необхідно звернутись до Прикордонної поліції, Державного агентства у справах біженців або інших органів Міністерства внутрішніх справ (міграції, поліції). Процедура оформлення триває від 5 до 15 хвилин.
Також українці в Болгарії можуть клопотати про оформлення статусу біженця. Рішення про доречність даної процедури людина приймає самостійно.
Корисні контакти для українців у Болгарії
Контакти центрів допомоги біженцям:
- +359 884 110 050 – надання консультацій з правових питань;
- +359 884 110 330 – надання інформації щодо гуманітарної допомоги (розселення, можливе отримання теплих речей, харчів).