Они должны подать заявление на переоформление регистрационной карты с актуальным адресом проживания до 31 марта. Рассказываем как это сделать.

Читайте также Еще одна страна продлила временную защиту украинцам в год

Перерегистрация осуществляется в ближайшем областном управлении МВД и центрах регистрации и приема Государственного агентства по делам беженцев. Такие центры есть в:

Софии;

селе Баня;

Харманлы;

Пстрогор.

Дополнительную информацию можно получить на месте в центрах и горячих линиях или на сайте Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев по помощи и поддержке в Болгарии.

Где оформить защиту?

Находиться в Болгарии можно украинцам, оформившим статус временной защиты. В стране такой документ называется "Регистрационная карточка иностранца, которому предоставлена временная защита". Максимальный срок пребывания в стране по рекомендации ЕС продлили до марта 2024 года.

Для оформления статуса временной защиты необходимо обратиться в Пограничную полицию, Государственное агентство по делам беженцев или другие органы Министерства внутренних дел (миграции, полиции). Процедура оформления длится от 5 до 15 минут.

Также украинцы в Болгарии могут ходатайствовать об оформлении статуса беженца. Решение об уместности данной процедуры принимает человек самостоятельно.

Полезные контакты для украинцев в Болгарии

Контакты центров помощи беженцам:

+359 884 110 050 – предоставление консультаций по правовым вопросам;

+359 884 110 330 – предоставление информации о гуманитарной помощи (расселение, возможно получение теплых вещей, продовольствия).

Обратите внимание: по данным Всемирной организации здравоохранения, более 500 000 украинских беженцев пересекли границу с Болгарией с начала полномасштабной войны. При этом по июльским данным УВКБ ООН и ЮНИСЕФ в стране осталось всего 87 000 беженцев.