Вони мають подати заяву на переоформлення реєстраційної картки з актуальною адресою проживання до 31 березня. Розповідаємо, як це зробити.

Читайте також Ще одна країна продовжила тимчасовий захист українцям на рік

Перереєстрація здійснюється у найближчому обласному управлінні МВС та в центрах реєстрації та прийому Державного агентства у справах біженців. Такі центри є у:

Софії;

селі Баня;

Харманли;

Пстрогор.

Додаткову інформацію можна отримати на місці в центрах та на гарячих лініях або на сайті Управління Верховного комісара ООН у справах біженців з питань допомоги та підтримки у Болгарії.

Де оформити захист?

Перебувати в Болгарії можна українцям, які оформили статус тимчасового захисту. В країні такий документ має назву "Реєстраційна картка іноземця, якому надано тимчасовий захист". Максимальний термін перебування в країні за рекомендацією ЄС продовжили до березня 2024 року.

Для оформлення статусу тимчасового захисту необхідно звернутись до Прикордонної поліції, Державного агентства у справах біженців або інших органів Міністерства внутрішніх справ (міграції, поліції). Процедура оформлення триває від 5 до 15 хвилин.

Також українці в Болгарії можуть клопотати про оформлення статусу біженця. Рішення про доречність даної процедури людина приймає самостійно.

Корисні контакти для українців у Болгарії

Контакти центрів допомоги біженцям:

+359 884 110 050 – надання консультацій з правових питань;

+359 884 110 330 – надання інформації щодо гуманітарної допомоги (розселення, можливе отримання теплих речей, харчів).

Зауважте: за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 500 000 українських біженців перетнули кордон із Болгарією з початку повномасштабної війни. При цьому за липневими даними УВКБ ООН та ЮНІСЕФ в країні залишилося лише 87 000 біженців.