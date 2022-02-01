Очікується, що перші дані перепису населення 2021 року опублікують вже у квітні. Про це повідомило Головне управління статистики (GUS).

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Що ще відомо

Так, GUS має намір оприлюднити конкретні дані відповідно до:

статі;

країни народження;

громадянства;

сімейного стану.

Згодом фахівці опрацюють дані щодо народо-етнічної структури, приналежності населення до етнічних груп та мови, що використовується у домовому господарстві. Попередньо, вони мають стати відомі у вересні-листопаді 2022 року.

Нагадаємо, Національний перепис населення та житла у Польщі розпочався у квітні 2021 року. Мешканці країни надавали свої персональні дані, інформацію про адресу, освіту, роботу, джерела доходу, власну нерухомість тощо. Зокрема, для іноземців передбачили також питальник для короткострокових та довгострокових емігрантів.

Взяти участь в опитуванні зобов'язаний кожен громадянин країни та іноземець, який проживає у Польщі. За відмову загрожує штраф у розмірі 5 000 злотих (35 000 гривень), а за подачу неправдивих відомостей – ув'язнення терміном до двох років.

Зауважимо! У Польщі загальний перепис населення проводять раз на 10 років. Попередній аналіз даних про кількість мешканців країни відбувся у 2011 році. За офіційними даними, на той час у Польщі проживало 38,5 мільйона осіб.