По результатам опроса независимой платформы европейского общественного мнения Eupinions, большинство европейцев верят в победу Украины в войне с Россией. В опросе приняло участие более 13 тысяч граждан ЕС в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше и Испании.

Читайте также Самый сладкий день года в Польше: что надо знать о Жирном четверге

61% европейцев верят, что Украина выиграет эту войну

Наибольший показатель у Польши – там аж 81% жителей верят в победу Украины над Россией. Дальше идут Нидерланды, где 68% опрошенных согласны с мнением, что победа будет за Украиной. Тройку закрывает Франция – 65% французов верят, что зло в олицетворении России будет побеждено.

А вот наиболее скептически настроенные граждане Италии, однако и там в победу Украины верит большая часть жителей – 51%. Тем временем в Германии этот показатель составляет 55%.

Победит ли Украина в войне с Россией: результаты опроса европейцев / Фото Eupinions

Интересно и то, что 68% граждан ЕС считают вторжение в Украину нападением на Европу в целом. Вместе с тем, большинство европейцев убеждены, что Украина защищает ценности, которые разделяют все страны ЕС.