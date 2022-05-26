Так, міністри соціальної політики України Марина Лазебна та Литви Моніка Навіцкене, обговорили під час зустрічі умови перебування та програми підтримки тимчасово переміщених українців.

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Тимчасово переміщені українці в Литві працюють

Як відомо, у Литві зареєструвались близько 54 тисяч тимчасово переміщених українців. З них більше 21 тисячі – це діти, а переважна більшість дорослих – жінки.

За інформацією Міністерства соціальної політики та захисту праці Литви, понад 7,6 тисяч громадян України працюють легально у Литві. Це третина тимчасово переміщених українців працездатного віку.

Переміщені українці, які працюють, вже сплатили за цей час понад 3 мільйона євро податків, тільки у квітні – майже 2 мільйона євро. Середній заробіток громадян України у Литві складає близько 900 євро після сплати податків,

– йдеться у повідомленні.

Водночас, як заявляють у Службі зайнятості Литви, понад 8,7 тисяч громадян України ще шукають роботу.

Зауважте: українським дітям у Литві гарантується безкоштовне відвідування дитячих садків та шкіл. Близько 300 українських студентів безкоштовно продовжили своє навчання у вишах Литви та отримують стипендії у розмірі 300 євро.

Що треба зробити по прибуттю до Литви

Як тільки громадяни України та члени їхніх сімей прибули до Литовської Республіки, повинні звернутися до Реєстраційних центрів, які відкриті. Зокрема, у містах Вільнюс, Алітус, Клайпеда, Каунас, Шяуляй.

Під час реєстрації громадянам України надається детальна інформація щодо умов перебування на території Литви, вони можуть отримати тимчасове житло, харчові набори, медичну допомогу, отримати інформацію щодо соціальних виплат.

Тимчасово переміщені з України можуть отримати в Литві посвідку на тимчасове проживання. Вона надає право на освіту, медичне страхування, постійне проживання терміном на один рік з можливим продовженням до трьох років, доступ до ринку праці та соціальної допомоги.

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