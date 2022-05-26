Так, министры социальной политики Марина Лазебна и Литвы Моника Навицкене, обсудили во время встречи условия пребывания и программы поддержки временно перемещенных украинцев.

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Временно перемещенные украинцы в Литве работают

Как известно, в Литве зарегистрировано около 54 тысяч временно перемещенных украинцев. Из них более 21 тысяч – это дети, а подавляющее большинство взрослых – женщины.

По информации Министерства социальной политики и защиты труда Литвы, более 7,6 тысячи граждан Украины работают легально в Литве. Это треть временно перемещенных украинцев трудоспособного возраста.

Перемещенные работающие украинцы уже уплатили за это время более 3 миллионов евро налогов, только в апреле – почти 2 миллиона евро. Средний заработок граждан Украины в Литве составляет около 900 евро после уплаты налогов,

– говорится в сообщении.

В то же время, как заявляют в Службе занятости Литвы, более 8,7 тысячи граждан Украины еще ищут работу.

Обратите внимание: украинским детям в Литве гарантируется бесплатное посещение детских садов и школ. Около 300 украинских студентов бесплатно продолжили обучение в вузах Литвы и получают стипендии в размере 300 евро.

Что нужно сделать по прибытию в Литву

Как только граждане Украины и члены их семей прибыли в Литовскую Республику, должны обратиться в Регистрационные центры, которые открыты. В частности, в городах Вильнюс, Алитус, Клайпеда, Каунас, Шяуляй.

При регистрации гражданам Украины предоставляется подробная информация об условиях пребывания на территории Литвы, они могут получить временное жилье, пищевые наборы, медицинскую помощь, получить информацию о социальных выплатах.

Временно перемещенные из Украины могут получить в Литве вид на временное проживание. Оно дает право на образование, медицинское страхование, постоянное проживание сроком на один год с возможным продлением до трех лет, доступ к рынку труда и социальной помощи.

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