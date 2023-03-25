У Польщі стартував новий сезон – дні стають довшими, а зі зміною часу темнішатиме ще пізніше. До речі, в сусідній країні календарна весна починається не 1, а 21 березня.

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Коли в Польщі переводять годинники

Традиційно в останні вихідні березня поляки переходять з зимового на літній час. Цього року він відбудеться в ніч із суботи на неділю – з 25 на 26 березня. Стрілки годинників слід перевести на одну годину вперед – з 02:00 на 03:00.

У Польщі переведення часу регулюється постановою прем’єр-міністра. Ще одну таку постанову уряд видав на початку листопада 2016 року.

В Євросоюзі була ідея відійти від змін часу

Останніми роками в Євросоюзі точиться дискусія щодо можливості скасування переведення часу. У березні 2019 року Європейський парламент проголосував за скасування зміни. Депутати хотіли, щоб зміна часу в березні 2021 року стала останньою зміною в тих країнах ЄС, які назавжди оберуть літній час. Позиція ЄП була узгоджена з міністрами ЄС з цього приводу. Проте у Варшаві не поділяли цю позицію.