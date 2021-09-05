Пенсія і тут, і там: чи можуть трудові мігранти претендувати на соціальні виплати в Україні

Конституція гарантує всім громадянам соціальний захист. Тому усі українці, за умови наявності достатнього трудового стажу, мають право на виплату пенсії, незалежно від місця проживання. Натомість виплата субсидій українцям, що виїжджають за кордон, законно припиняється.

Також є законодавчі нюанси щодо соціальних виплат малозабезпеченим сім'ям та деяких інших виплат. Коротко переказуємо про все по черзі.

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Пенсії Українець може виїхати у будь-яку державу на постійне місце проживання і зберегти при цьому право на пенсію в Україні. Таке право гарантує Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та регулює Постанова Пенсійного Фонду № 4 – 5. Умови та порядок виплати пенсійного забезпечення українцям, що виїхали за кордон, може здійснюватися за двома альтернативними принципами: територіального і пропорційного. Територіальний принцип пенсійного забезпечення передбачає, що страховий стаж, здобутий в обох державах, сумується, а пенсію буде виплачувати та держава, на території якої проживає одержувач. Такий підхід застосовують щодо громадян України у наступних державах: Білорусі;

Вірменії;

Росії;

Казахстані;

Киргизстані;

Таджикистані;

Туркменістані;

Узбекистані;

Угорщині;

Молдові;

Грузії;

Азербайджані;

Монголії;

Румунії.

Пропорційний принцип пенсійного забезпечення означає, що пенсію будуть виплачувати обидві держави, пропорційно до страхового стажу, відпрацьованого на території кожної з них окремо. Застосовується щодо громадян України у таких державах: Болгарії;

Естонії;

Латвії;

Литві;

Іспанії;

Чехії;

Словаччині;

Португалії;

Польщі.

Субсидії Важливе зауваження: раніше Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" передбачалося припинення виплати пенсії на час проживання отримувача за кордоном, якщо інше не зазначено у міжнародному договорі України. Та ці положення втратили чинність із дня ухвалення Конституційним Судом України рішення від 07.10.2009 № 25 – рп / 2009. Тож якщо Пенсійний Фонд припиняє виплати пенсій на час проживання пенсіонера за кордоном, то можна звертатися до суду, адже такі дії є протиправними. Оскільки тривалий час люди, які виїхали за кордон, не сплачують податки в Україні, то субсидії для них припиняються. Наприклад, право на житлову субсидію втрачається, якщо упродовж 60 діб хтось із членів сім'ї, яка подає заяву на отримання субсидії, не сплачує єдиного соціального внеску (за умови, що він не оформлений офіційно як безробітний). Соціальні виплати малозабезпеченим сім'ям та доглядачам за особами з інвалідністю

Згідно зі законодавством, отримувати соціальну допомогу від держави можуть лише ті сім'ї, які постійно проживають на території України. На громадян, працевлаштованих за кордоном, подібна допомога не поширюється.

Така ж ситуація із компенсаційними виплатами, пов'язаними з доглядом за людьми з інвалідністю або літніми людьми (старшими за 80 років).

Варто наголосити, що органи соціального захисту відстежують міграційні процеси. Тому з метою перевірки вони часто подають запити до державної прикордонної служби та з'ясовують іншу інформацію, яка так чи інакше може впливати на соціальні виплати.