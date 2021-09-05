Также есть законодательные нюансы относительно социальных выплат малообеспеченным семьям и других выплат. Коротко рассказываем обо всем по порядку.
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Пенсии
Украинец может выехать в любую страну на постоянное место жительства и сохранить при этом право на пенсию в Украине. Такое право гарантирует Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и регулирует Постановление Пенсионного Фонда № 4 – 5.
Условия и порядок выплаты пенсионного обеспечения украинцам, выехавшим за границу, может осуществляться по двум альтернативным принципам: территориальном и пропорциональном.
Территориальный принцип пенсионного обеспечения предусматривает, что страховой стаж, приобретенный в обоих государствах, суммируется, а пенсию будет выплачивать государство, на территории которого проживает получатель. Такой подход применяют к гражданам Украины в следующих государствах:
- Беларуси;
- Армении;
- России;
- Казахстане;
- Кыргызстане;
- Таджикистане;
- Туркменистане;
- Узбекистане;
- Венгрии;
- Молдове;
- Грузии;
- Азербайджане;
- Монголии;
- Румынии.
Пропорциональный принцип пенсионного обеспечения означает, что пенсию будут выплачивать оба государства, пропорционально страховому стажу, отработанному на территории каждой из них в отдельности. Применяется к гражданам Украины в таких государствах:
- Болгарии;
- Эстонии;
- Латвии;
- Литве;
- Испании;
- Чехии;
- Словакии;
- Португалии;
- Польши.
Субсидии
Поскольку длительное время люди, которые выехали за границу, не платили налоги в Украине, то субсидии для них прекращаются.
Например, право на жилищную субсидию теряется, если в течение 60 суток кто-то из членов семьи, которая подает заявление на получение субсидии, не платит единого социального взноса (при условии, что он не оформлен официально в качестве безработного).
Социальные выплаты малообеспеченным семьям и смотрителям за лицами с инвалидностью
Согласно законодательству, получать социальную помощь от государства могут только те семьи, которые постоянно проживают на территории Украины. На граждан, трудоустроенных за рубежом, подобная помощь не распространяется.
Такая же ситуация с компенсационными выплатами, связанными с уходом за людьми с инвалидностью или пожилыми людьми (старше 80 лет).