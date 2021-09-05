Также есть законодательные нюансы относительно социальных выплат малообеспеченным семьям и других выплат. Коротко рассказываем обо всем по порядку.

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Пенсии Украинец может выехать в любую страну на постоянное место жительства и сохранить при этом право на пенсию в Украине. Такое право гарантирует Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и регулирует Постановление Пенсионного Фонда № 4 – 5. Условия и порядок выплаты пенсионного обеспечения украинцам, выехавшим за границу, может осуществляться по двум альтернативным принципам: территориальном и пропорциональном. Территориальный принцип пенсионного обеспечения предусматривает, что страховой стаж, приобретенный в обоих государствах, суммируется, а пенсию будет выплачивать государство, на территории которого проживает получатель. Такой подход применяют к гражданам Украины в следующих государствах: Беларуси;

Армении;

России;

Казахстане;

Кыргызстане;

Таджикистане;

Туркменистане;

Узбекистане;

Венгрии;

Молдове;

Грузии;

Азербайджане;

Монголии;

Румынии.

Пропорциональный принцип пенсионного обеспечения означает, что пенсию будут выплачивать оба государства, пропорционально страховому стажу, отработанному на территории каждой из них в отдельности. Применяется к гражданам Украины в таких государствах: Болгарии;

Эстонии;

Латвии;

Литве;

Испании;

Чехии;

Словакии;

Португалии;

Польши.

Важное замечание: ранее Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предполагалось прекращения выплаты пенсии на время проживания получателя за рубежом, если иное не указано в международном договоре Украины. Но эти положения утратили силу со дня принятия Конституционным Судом Украины решения от 07.10.2009 № 25 – рп / 2009. Поэтому, если Пенсионный Фонд прекращает выплаты пенсий на время проживания пенсионера за рубежом, то можно обращаться в суд, ведь такие действия являются противоправными. Субсидии Поскольку длительное время люди, которые выехали за границу, не платили налоги в Украине, то субсидии для них прекращаются. Например, право на жилищную субсидию теряется, если в течение 60 суток кто-то из членов семьи, которая подает заявление на получение субсидии, не платит единого социального взноса (при условии, что он не оформлен официально в качестве безработного). Социальные выплаты малообеспеченным семьям и смотрителям за лицами с инвалидностью

Согласно законодательству, получать социальную помощь от государства могут только те семьи, которые постоянно проживают на территории Украины. На граждан, трудоустроенных за рубежом, подобная помощь не распространяется.

Такая же ситуация с компенсационными выплатами, связанными с уходом за людьми с инвалидностью или пожилыми людьми (старше 80 лет).