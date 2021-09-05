Также есть законодательные нюансы относительно социальных выплат малообеспеченным семьям и других выплат. Коротко рассказываем обо всем по порядку.

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Пенсии

Украинец может выехать в любую страну на постоянное место жительства и сохранить при этом право на пенсию в Украине. Такое право гарантирует Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и регулирует Постановление Пенсионного Фонда № 4 – 5.

Условия и порядок выплаты пенсионного обеспечения украинцам, выехавшим за границу, может осуществляться по двум альтернативным принципам: территориальном и пропорциональном.

Территориальный принцип пенсионного обеспечения предусматривает, что страховой стаж, приобретенный в обоих государствах, суммируется, а пенсию будет выплачивать государство, на территории которого проживает получатель. Такой подход применяют к гражданам Украины в следующих государствах:

  • Беларуси;
  • Армении;
  • России;
  • Казахстане;
  • Кыргызстане;
  • Таджикистане;
  • Туркменистане;
  • Узбекистане;
  • Венгрии;
  • Молдове;
  • Грузии;
  • Азербайджане;
  • Монголии;
  • Румынии.

Пропорциональный принцип пенсионного обеспечения означает, что пенсию будут выплачивать оба государства, пропорционально страховому стажу, отработанному на территории каждой из них в отдельности. Применяется к гражданам Украины в таких государствах:

  • Болгарии;
  • Эстонии;
  • Латвии;
  • Литве;
  • Испании;
  • Чехии;
  • Словакии;
  • Португалии;
  • Польши.

Субсидии

Поскольку длительное время люди, которые выехали за границу, не платили налоги в Украине, то субсидии для них прекращаются.

Например, право на жилищную субсидию теряется, если в течение 60 суток кто-то из членов семьи, которая подает заявление на получение субсидии, не платит единого социального взноса (при условии, что он не оформлен официально в качестве безработного).

Социальные выплаты малообеспеченным семьям и смотрителям за лицами с инвалидностью

Согласно законодательству, получать социальную помощь от государства могут только те семьи, которые постоянно проживают на территории Украины. На граждан, трудоустроенных за рубежом, подобная помощь не распространяется.

Такая же ситуация с компенсационными выплатами, связанными с уходом за людьми с инвалидностью или пожилыми людьми (старше 80 лет).