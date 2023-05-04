Правовою основою для виплати пенсій громадянам України, які перебувають у Польщі, є вищевказана двостороння угода про соціальне забезпечення. Вона захищає інтереси людей, які працюють або працювали в обох країнах.

Відповідно до цієї угоди, при визначенні права на пенсію враховуються також періоди страхового стажу в іншій державі. Так, Польща визнає стаж роботи українців в Україні для визначення пенсійних прав і навпаки. Пенсії за віком з Польщі та України виплачуються після виконання умов для надання цих виплат у кожній із країн.

Вимоги до претендента на отримання польської пенсії від ZUS:

відповідний вік – 60 років для жінок і 65 для чоловіків;

сплата внесків в Польщі – легальне працевлаштування.

Також люди, які народилися до 1 січня 1949 року (старші 75 років), повинні мати стаж не менше 20 років для жінок і 25 років – для чоловіків. Якщо це неможливо підтвердити документально, пенсія за віком призначається за умови стажу від 15 років для жінок і 20 років – для чоловіків.

У Польщі пенсію українцям виплачує ZUS за період роботи в цій країні, український Пенсійний фонд – за відпрацьований в Україні період. Тому після кількох місяців роботи польська пенсія буде символічною.

За яких умов українці отримають доплату до мінімальної пенсії

Якщо сума допомоги польського ZUS та українського еквівалента нижча від мінімальної польської пенсії за віком для громадянина України, який проживає в Польщі, польський ZUS виплачує різницю як доплату.

Наприклад: якщо пенсія з України становить 300 злотих, а з Польщі – 100 злотих, то польський ZUS доплатить різницю: 1 188,44 злотих до розміру мінімальної польської пенсії за віком, яка зараз становить 1 588,44 злотих.