В польском ZUS сообщили, что правила начисления пенсионных выплат для украинцев в Польше не изменялись с момента подписания двустороннего соглашения по социальному обеспечению между Украиной и Польшей в 2012 году.
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Кто из украинцев имеет право на пенсионные выплаты в Польше?
Правовой основой для выплаты пенсий находящимся в Польше гражданам Украины является вышеуказанное двустороннее соглашение о социальном обеспечении. Она защищает интересы людей, работающих или работавших в обеих странах.
Согласно этому соглашению при определении права на пенсию учитываются также периоды страхового стажа в другом государстве. Так, Польша признает стаж работы украинцев в Украине для определения пенсионных прав и наоборот. Пенсии по возрасту из Польши и Украины выплачиваются после выполнения условий для предоставления этих выплат в каждой из стран.
Требования к претенденту на получение польской пенсии от ZUS:
- возраст – 60 лет для женщин и 65 для мужчин;
- уплата взносов в Польше – легальное трудоустройство.
Также люди, родившиеся до 1 января 1949 года (старшие 75 лет), должны иметь стаж не менее 20 лет для женщин и 25 лет – для мужчин. Если это невозможно подтвердить документально, пенсия по возрасту назначается при стаже от 15 лет для женщин и 20 лет – для мужчин.
В Польше пенсию украинцам выплачивает ZUS за период работы в этой стране, украинский Пенсионный фонд – за отработанный в Украине период. Потому после нескольких месяцев работы польская пенсия будет символической.
При каких условиях украинцы получат доплату к минимальной пенсии
Если сумма помощи польского ZUS и украинского эквивалента ниже минимальной польской пенсии по возрасту для гражданина Украины, проживающего в Польше, польский ZUS выплачивает разницу как доплату.
Например: если пенсия из Украины составляет 300 злотых, а из Польши – 100 злотых, то польский ZUS доплатит разницу: 1 188,44 злотых в размере минимальной польской пенсии по возрасту, которая сейчас составляет 1 588,44 злотых.
Но для получения доплаты к минимальной пенсии нужно отвечать определенным требованиям:
- право на пенсию для иностранцев (возраст, уплата взносов в Польше, стаж);
- постоянное проживание в Польше;
- право на законное пребывание на основании документа, выданного службой по делам иностранцев или на основании записи в реестре Пограничной службы.
К слову, доплаты к минимальной пенсии в Польше сейчас получают всего 1 170 граждан Украины. В прошлом году их было 1 205.