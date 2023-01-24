Так, у Німеччині також діє кілька особливих правил дорожнього руху. Крім цього, у 2023 році штрафний каталог для німецьких водіїв поповнився новими порушеннями, за які доведеться віддати до 300 євро. Тож розповідаємо, що варто знати українцям, які пересуваються цією країною на власному чи орендованому авто, аби не нарватися на покарання.

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Які штрафи за порушення ПДР у Німеччині

У 2023 році в Німеччині ввели нові штрафи, яких раніше не було:

Паркування на місці для електромобілів – 55 євро;

Рух по аварійній смузі – 200 – 320 євро;

Занадто швидкий (не з закріпленою нормами швидкістю) поворот праворуч у населених пунктах – 70 євро;

Наїзд та переміщення по тротуарах, пішохідних доріжках та іншим твердим узбіччям – 100 євро;

Надто голосна система вихлопу автомобіля – 100 євро.

Чинні суми покарань за незначні порушення у Німеччині: