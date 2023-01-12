Так, на сегодня ГП "Документ" работает в Варшаве, Кракове, Гданьске и Вроцлаве. Где именно расположены отделения украинского паспортного сервиса и какие услуги доступны гражданам Украины на территории Польши, рассказываем далее.

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4 отделения украинского паспортного сервиса в Польше

Варшава 02-222, Иерусалимская аллея, 179, ТЦ Blue City

Заявление на оформление паспортных документов принимается в центре обслуживания граждан "Паспортный сервис". Для заявителей работают 17 станций на прием и 4 – на выдачу.

График работы: с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00. Запись онлайн за ссылкой.

Краков 31-154, площадь Яна Новака-Езоранского

Подать заявления на оформление документов можно с помощью мобильных комплексов (специально обустроенных микроавтобусов). Обслуживают украинцев 8 мобильных комплексов на прием и 1 – на выдачу.

График работы: с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00. Запись онлайн за ссылкой.

Гданьск 80-309, Грюнвальдская аллея, 415

Граждане Украины, проживающие в Гданьске, могут оформить украинские документы в центре обслуживания граждан "Паспортный сервис". Обслуживают заявителей 12 рабочих станций на прием и 2 – на выдачу.

График работы: с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00. Запись онлайн за ссылкой.

Вроцлав, 51-117, ул. Папротная, 7, ТЦ "Марино"

Во Вроцлаве подача заявлений на оформление документов осуществляется с помощью мобильных комплексов (специально обустроенных микроавтобусов). Для заявителей работает 11 мобильных комплексов.

График работы: с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00. Запись онлайн за ссылкой.

Как услуги доступны украинцам в таких сервисах:

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;

оформление загранпаспорта;

оформление ID-карты;

обмен водительского удостоверения;

страхование.

По инициативе вице-премьера Украины Ирины Верещук, количество мобильных комплексов планируют увеличить. Обсуждается также открытие обособленных подразделений ГП "Документ" в Чехии, Словакии, Турции, Германии, Италии и Испании.