Паспортні сервіси за кордоном запроваджують перевірки з FaceID: все через шахраїв

У ДП "‎Документ" за кордоном тепер запроваджують перевірки з FaceID. Зміни стосуються паспортних сервісів у Празі та Кельні.

Українці за кордоном, які звертатимуться за послугами до паспортного сервісу в Празі чи Кельні, тепер зможуть зареєструватися в електронній черзі тільки за допомогою FaceID. Такі перевірки тимчасові.

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Боротьба з шахраями

Систему перевірки облич запровадили, щоб запобігти шахрайству з чергами. Тепер щоб зареєструватися в онлайн-черзі у Празі та Кельні, потрібно буде дозволити доступ до камери.

Без проходження перевірки зареєструватися не вийде. Таку схему запровадили через часті маніпуляції з електронною чергою. Запис без перевірки FaceID відновлять після відкриття стаціонарних центрів у Празі та Кельні.

Якщо на оформлення документів людину реєструє родич (або дружина, чоловік чи опікун), то ця особа має з'явитись на прийом також і надати документ, щоб засвідчити особу.

Також зазначається, що реєстрація у центри обслуговування "‎Паспортний сервіс" здійснюється лише за допомогою телеграму.

А якщо не виходить зареєструватися з технічних причин, можна зателефонувати на гарячу лінію: +38 (044) 597-87-77; +38 (067) 447-02-92; +38 (050) 472-57-55. Також є варіант звернутися по допомогу на сторінки ДП "‎Документ" у фейсбуці:

Сторінка паспортного сервісу у Кельні – за цим посиланням;

Сторінка паспортного сервісу у Празі – за цим посиланням.

Підрозділи ДП "Документ" в Європі працюють у: