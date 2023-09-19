Украинцы за границей, которые будут обращаться за услугами в паспортный сервис в Праге или Кельне, теперь смогут зарегистрироваться в электронной очереди только с помощью FaceID. Такие проверки временны.

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Борьба с мошенниками

Систему проверки лиц ввели, чтобы предотвратить мошенничество с очередями. Теперь, чтобы зарегистрироваться в онлайн-очереди в Праге и Кельне, нужно будет разрешить доступ к камере.

Без прохождения проверки зарегистрироваться не получится. Такую схему ввели из-за частых манипуляций с электронной очередью. Запись без проверки FaceID будет восстановлена после открытия стационарных центров в Праге и Кельне.

Если на оформление документов человека регистрирует родственник (или жена, муж или опекун), то он тоже должен явиться на прием и предоставить документ, чтобы удостоверить личность.

Также отмечается, что регистрация в центры обслуживания паспортного сервиса осуществляется только с помощью телеграм.

А если не получается зарегистрироваться по техническим причинам, можно позвонить по телефону на горячую линию: +38 (044) 597-87-77; +38 (067) 447-02-92; +38 (050) 472-57-55. Также есть вариант обратиться за помощью на страницы ГП "Документ" в фейсбуке:

Страница паспортного сервиса в Кельне – по этой ссылке;

Страница паспортного сервиса в Праге – по этой ссылке.

Подразделения ГП "Документ" в Европе работают в: