Українці за кордоном, які звертатимуться за послугами до паспортного сервісу в Празі чи Кельні, тепер зможуть зареєструватися в електронній черзі тільки за допомогою FaceID. Такі перевірки тимчасові.
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Боротьба з шахраями
Систему перевірки облич запровадили, щоб запобігти шахрайству з чергами. Тепер щоб зареєструватися в онлайн-черзі у Празі та Кельні, потрібно буде дозволити доступ до камери.
Без проходження перевірки зареєструватися не вийде. Таку схему запровадили через часті маніпуляції з електронною чергою. Запис без перевірки FaceID відновлять після відкриття стаціонарних центрів у Празі та Кельні.
Якщо на оформлення документів людину реєструє родич (або дружина, чоловік чи опікун), то ця особа має з'явитись на прийом також і надати документ, щоб засвідчити особу.
Також зазначається, що реєстрація у центри обслуговування "Паспортний сервіс" здійснюється лише за допомогою телеграму.
А якщо не виходить зареєструватися з технічних причин, можна зателефонувати на гарячу лінію: +38 (044) 597-87-77; +38 (067) 447-02-92; +38 (050) 472-57-55. Також є варіант звернутися по допомогу на сторінки ДП "Документ" у фейсбуці:
- Сторінка паспортного сервісу у Кельні – за цим посиланням;
- Сторінка паспортного сервісу у Празі – за цим посиланням.
Підрозділи ДП "Документ" в Європі працюють у:
- Польщі (Варшава, Краків, Гданськ і Вроцлав);
- Іспанії (Мадрид, Валенсія);
- Туреччині (Стамбул);
- Словаччині (Братислава);
- Чехії (Прага);
- Німеччині (Кельн і Берлін).