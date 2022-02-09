Паспорт більше не потрібен: у магазинах Британії нейромережі визначатимуть вік покупців алкоголю

Тестування нової автоматизованої технології перевірки віку почали у супермаркетах Великої Британії. Це дозволить клієнтам купувати алкоголь на касах самообслуговування без дозволу персоналу.

Впровадження нової технології має спростити роботу продавців, яким більше не доведеться перевіряти документи покупців. Крім того, автори проєкту вважають, що це допоможе оптимізувати процес.

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Як працюватиме нова система

За згодою покупців, камера визначить їх вік, використовуючи алгоритми і базу даних анонімних осіб. Розробники стверджують, що це найточніша у світі технологія оцінки віку, адже вони навчили алгоритм на базі штучного інтелекту перевіряти вік осіб з середньою точністю 2,2 року і він натренований виявляти людей молодше 25 років. У базі системи є 125 тисяч облич різного віку – від 6 до 60 років.

Очікування схвалення віку при самостійній перевірці іноді засмучує покупців. Наші рішення для перевірки віку допомагають роздрібним торговцям відповідати вимогам регуляційних органів по всьому світу і йти в ногу з потребами споживачів у швидких і зручних послугах, зберігаючи при цьому конфіденційність людей,

– сказав виконавчий директор компанії-розробника технології.

У магазинах Британії нейромережі визначатимуть вік покупців алкоголю / Фото unsplash

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Якщо система визначить, що покупцеві менш як 25 років – вона просигналізує і клієнту необхідно буде пред'явити посвідчення особи співробітнику, аби той пересвідчився, що перед ним повнолітня особа. Представники роздрібної торгівлі заявляють, що використання цієї технології може знизити кількість випадків зловживань з боку персоналу. Крім того, це призведе до меншої агресії та жорстокого поводження з працівниками супермаркетів, коли неповнолітнім людям відмовляють в продажі алкоголю. Адже це машина відмовлятиме, а не продавець.

Нова система працюватиме на касах самообслуговування / Фото Gondella

Ми знаємо, як мало часу у деяких наших клієнтів, тому ми завжди хочемо зробити все швидше і простіше для них, коли вони роблять покупки у нас,

– розповіла Джері Хебберд, директорка з інновацій в роздрібній торгівлі.

Проєкт створено за підтримки британського МВС і його запустили у режимі тестування. Тому перевірка нейромережею поки що проходить лише за згодою клієнта.