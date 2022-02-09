Впровадження нової технології має спростити роботу продавців, яким більше не доведеться перевіряти документи покупців. Крім того, автори проєкту вважають, що це допоможе оптимізувати процес.

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Як працюватиме нова система

За згодою покупців, камера визначить їх вік, використовуючи алгоритми і базу даних анонімних осіб. Розробники стверджують, що це найточніша у світі технологія оцінки віку, адже вони навчили алгоритм на базі штучного інтелекту перевіряти вік осіб з середньою точністю 2,2 року і він натренований виявляти людей молодше 25 років. У базі системи є 125 тисяч облич різного віку – від 6 до 60 років.

Очікування схвалення віку при самостійній перевірці іноді засмучує покупців. Наші рішення для перевірки віку допомагають роздрібним торговцям відповідати вимогам регуляційних органів по всьому світу і йти в ногу з потребами споживачів у швидких і зручних послугах, зберігаючи при цьому конфіденційність людей,

– сказав виконавчий директор компанії-розробника технології.

У магазинах Британії нейромережі визначатимуть вік покупців алкоголю / Фото unsplash

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Якщо система визначить, що покупцеві менш як 25 років – вона просигналізує і клієнту необхідно буде пред'явити посвідчення особи співробітнику, аби той пересвідчився, що перед ним повнолітня особа. Представники роздрібної торгівлі заявляють, що використання цієї технології може знизити кількість випадків зловживань з боку персоналу. Крім того, це призведе до меншої агресії та жорстокого поводження з працівниками супермаркетів, коли неповнолітнім людям відмовляють в продажі алкоголю. Адже це машина відмовлятиме, а не продавець.

Нова система працюватиме на касах самообслуговування / Фото Gondella

Ми знаємо, як мало часу у деяких наших клієнтів, тому ми завжди хочемо зробити все швидше і простіше для них, коли вони роблять покупки у нас,

– розповіла Джері Хебберд, директорка з інновацій в роздрібній торгівлі.

Проєкт створено за підтримки британського МВС і його запустили у режимі тестування. Тому перевірка нейромережею поки що проходить лише за згодою клієнта.