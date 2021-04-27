Паски для військових: великодня ініціатива від Об'єднання українок Бельгії

Об'єднання українок Бельгії зібрало кошти для українських військових до Великодня. Зібрану суму мали передати волонтерським організаціям для закупівлі пасок, ковбасних виробів та інших атрибутів великоднього кошика.

Про ініціативу повідомила голова Об'єднання українок Бельгії Наталія Осташ. Вона також заохочувала писати військовим листи зі святковими привітаннями.

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Деталі

До нас прийде світле свято Великодня. Прийде воно і до наших військових, які захищають східний кордон України від ворога. Ситуація на фронті дуже напружена, щодня гинуть наші захисники, щодня є важкопоранені. Їм, як ніколи, потрібна наша підтримка

– зазначала Наталія Осташ на початку акції.

Збір коштів завершився 24 квітня. Організатори пообіцяли надати детальний звіт про те, на що конкретно були витрачені кошти благодійників, згодом.



Об'єднання українок Бельгії зібрало кошти на подарунки військовим до Великодня / Фото фейсбук-сторінка Об'єднання українок Бельгії

Нагадаємо, що раніше Об'єднання українок Бельгії надіслало в Україну 1605 євро (близько 54,08 тисяч гривень) на придбання кисневих концентраторів для хворих на COVID-19.