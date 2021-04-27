Объединение украинок Бельгии собрало средства для украинских военных к Пасхе. Собранную сумму должны были передать волонтерским организациям на приобретение пасок, колбасных изделий и других атрибутов пасхальной корзины.

Об инициативе сообщила председатель Объединения украинок Бельгии Наталья Осташ . Она также просила писать военным письма с праздничными поздравлениями.

Вас также может заинтересовать Самая красивая писанка: за искусную традиционную роспись в Польше обещают призы

Детали

К нам придет светлый праздник Пасхи. Придет он и к нашим военным, которые защищают восточную границу Украины от врага. Ситуация на фронте очень напряженная, каждый день гибнут наши защитники, каждый день есть тяжело раненые. Им, как никогда, нужна наша поддержка

– отмечала Наталья Осташ в начале акции.

Сбор средств завершился 24 апреля. Организаторы пообещали предоставить подробный отчет о том, на что конкретно были потрачены средства благотворителей, позже.

Напомним, что ранее Объединение украинок Бельгии направило в Украину 1605 евро (около 54 080 гривен) на приобретение кислородных концентраторов для больных COVID-19.