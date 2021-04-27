Паски военным: пасхальная инициатива от Объединения украинок Бельгии
Объединение украинок Бельгии собрало средства для украинских военных к Пасхе. Собранную сумму должны были передать волонтерским организациям на приобретение пасок, колбасных изделий и других атрибутов пасхальной корзины.
Источник:Укринформ
Об инициативе сообщила председатель Объединения украинок Бельгии Наталья Осташ. Она также просила писать военным письма с праздничными поздравлениями.
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Детали
К нам придет светлый праздник Пасхи. Придет он и к нашим военным, которые защищают восточную границу Украины от врага. Ситуация на фронте очень напряженная, каждый день гибнут наши защитники, каждый день есть тяжело раненые. Им, как никогда, нужна наша поддержка
– отмечала Наталья Осташ в начале акции.
Сбор средств завершился 24 апреля. Организаторы пообещали предоставить подробный отчет о том, на что конкретно были потрачены средства благотворителей, позже.
Объединение украинок Бельгии собрало средства на подарки военным к Пасхе / Фото фейсбук-страница объединения украинок Бельгии
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