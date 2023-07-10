Пассажиры могут позвонить пилотам и поговорить о полете

Идея проекта появилась у американца Кайла, который каждый раз перед рейсом своей свояченицы объяснял ей, как устроены полеты, турбулентность и самолеты. Оказалось, что с этим сталкиваются и другие пилоты. Так и началась работа над сервисом.

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Cue Dial A Pilot, сервис, запущенный в этом году, где пассажиры могут общаться лицом к лицу с пилотом, чтобы узнать все о своем полете.

Мне понятно, что много людей, которые боятся летать, и просто не очень этого понимают. И по ту сторону этого много людей. Хорошо понимающие пилоты любят общаться с пассажирами и были бы рады быть доступными,

– говорит Кайл.

Услуга проста – все, что вам нужно сделать, это зайти на их вебсайт dialapilot.com и заказать 15-минутный звонок в удобное для вас время. За 50 долларов вас соединят с пилотом, управляющим любым самолетом – от самолетов 747 до пригородных самолетов.

Самые часто задаваемые вопросы, говорит Кайл, касаются турбулентности и того, что произойдет с самолетом, если двигатель откажет.

По его словам, турбулентность, безусловно, номер один, и она сводится к отсутствию понимания того, почему происходит турбулентность и что ее влечет. Относительно отказа двигателя, Кайл объяснил, что существует несколько систем, которые гарантируют, что самолет может безопасно продолжить свое путешествие.