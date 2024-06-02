Однак навіть в аскетичних салонах Ryanair є крісла, які можуть викликати захоплення – вільного простору біля таких місць так багато, що пасажир може розтягнутися на весь зріст. Тут навіть зручніше, ніж у бізнес-класі традиційних авіакомпаній.

Читайте також Популярна авіакомпанія встановить у літаки крісла з новими функціями: що стане доступно

Яке найзручніше місце у літаках Ryanair?

Одне з таких місць показав пасажир Ryanair із ніком C. Trapiccioli #ELPLAN у мережі Twitter. Фотографію він описав як "преміальне місце Ryanair".

На зображенні видно, що перед пасажиром немає одного крісла, завдяки чому простір для ніг перевищує півтора метра.



Місце має величезний простір для ніг / Фото C. Trapiccioli

Подібне сидіння розташоване в ряду 29 нових літаках Boeing 737-8200 MAX перед аварійними виходами. Хоча пасажир отримує у своє розпорядження просто королівський простір для ніг, вікна в цьому ряду не передбачені. Тому спостерігати за тим, що відбувається за бортом, не вдасться.

Що відомо про ці літаки?

Boeing 737-8200 MAX є версією авіалайнера, яку Boeing створив спеціально на замовлення Ryanair. Число місць у ньому збільшено порівняно зі стандартним Boeing 737-8 MAX із 189 до 197.

Щоб літак міг пройти сертифікацію за часом евакуації пасажирів, до нього додали два аварійні виходи за крилом. Завдяки цьому в цій моделі з'явилися два місця без вікна, але з величезним місцем для ніг.