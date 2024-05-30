У нещодавньому оновленні салону літака авіакомпанія оголосила про збільшення кількості місць зі 100 до 110. Очікується, що ця зміна збільшить дохід на коротких маршрутах, що є частиною їхньої постійної модернізації.

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Air France встановить у літаки крісла з новими функціями

В рамках стратегічного кроку з удосконалення літака Embraer 190 авіакомпанія Air France обрала сидіння, які ретельно розроблені та виготовлені у Франції.

Кожне сидіння в майбутньому літаку матиме тридюймовий нахил, розкішну шкіряну оббивку та підголівник, який можна буде відрегулювати відповідно до індивідуальних уподобань.

Для ентузіастів гаджетів також розкрито останні особливості сидінь. Пасажири можуть розраховувати на зарядні пристрої USB A та Type-C, а також зручний відкидний столик на рівні очей. Це дозволить мандрівникам легко розміщувати і використовувати свої мобільні телефони або планшети під час польоту для роботи або розваг.



Нові крісла з зарядками та підставкою для телефону Embraer 190 Air France / Фото Air France

Перший Embraer 190 з оновленим салоном вийде на лінії Air France вже восени 2024 року. Загалом французька авіакомпанія використовує 21 такий авіалайнер. Терміни повної модернізації Embraer 190 Air France не назвали.

У Туреччині можуть посилити перевірки в аеропортах

У Туреччині пропонують внести зміни до закону про цивільну авіацію. Якщо їх ухвалять, перевірки в аеропортах країни можуть посилити.

Законопроєкт, який передбачає внесення змін до правил цивільної авіації, запроваджує жорсткі заходи безпеки в аеропортах. Те, що запропонував міністр транспорту та інфраструктури Абдулкадір Уралоглу викликало значну реакцію.