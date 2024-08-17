"Геніально": пасажир без квитка умудрився пролетіти всю Європу

Туристу з Норвегії вдалося без квитка пролетіти всю Європу. Загалом він подолав понад 1200 кілометрів. У мережі вже жартують, що, вочевидь, він захотів відчути себе героєм фільму "Впіймай мене, якщо зможеш".

Реалізувати свій план нахабному мандрівнику вдалося лише з другої спроби. Ще 4 серпня він вирішив потрапити на борт літака, який мав здійснити рейс з Мюнхена на Гамбурга.

Зверніть увагу Ризик смерті під час авіаперельотів: що кажуть експерти – варто боятися чи ні

Перша спроба завершилася поліцією, друга – успіхом

Того разу у Мюнхені мандрівнику навіть вдалося потрапити у хвіст літака. Щоправда, вилетіти йому таки не судилося. Екіпаж швидко з'ясував, що броні місця не було. Тоді до мандрівника викликали поліцію. Після короткого допиту його відпустили.



В аеропорту Мюнхена розігралася справжня тревел-драма / Unsplash

Це надихнуло чоловіка повторити свій "подвиг". Разом з іншими пасажирами він пробрався на рейс авіакомпанії Lufthansa до Стокгольма. Цього разу місце вдалося знайти. Так мандрівник пролетів понад 1200 кілометрів. Цікаво, що, зрештою, він сам "спалився": коли після приземлення попросив доставити його назад у Мюнхен.

Наразі правоохоронці намагаються встановити, як він "зміг обійти автоматизовану перевірку посадкових талонів перед пунктом контролю безпеки". Користувачі мережі активно обговорюють інцидент й висувають свої теорії.