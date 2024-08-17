Реалізувати свій план нахабному мандрівнику вдалося лише з другої спроби. Ще 4 серпня він вирішив потрапити на борт літака, який мав здійснити рейс з Мюнхена на Гамбурга.

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Перша спроба завершилася поліцією, друга – успіхом

Того разу у Мюнхені мандрівнику навіть вдалося потрапити у хвіст літака. Щоправда, вилетіти йому таки не судилося. Екіпаж швидко з'ясував, що броні місця не було. Тоді до мандрівника викликали поліцію. Після короткого допиту його відпустили.

Чоловік пролетів 1200 кілометрів без квитка на літак
В аеропорту Мюнхена розігралася справжня тревел-драма / Unsplash

Це надихнуло чоловіка повторити свій "подвиг". Разом з іншими пасажирами він пробрався на рейс авіакомпанії Lufthansa до Стокгольма. Цього разу місце вдалося знайти. Так мандрівник пролетів понад 1200 кілометрів. Цікаво, що, зрештою, він сам "спалився": коли після приземлення попросив доставити його назад у Мюнхен.

Наразі правоохоронці намагаються встановити, як він "зміг обійти автоматизовану перевірку посадкових талонів перед пунктом контролю безпеки". Користувачі мережі активно обговорюють інцидент й висувають свої теорії.