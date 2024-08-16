Вчені заявляють про зниження шансів авіакатастрофи

Авіаперельоти у світі стають приблизно вдвічі безпечнішими кожне десятиліття, починаючи з 1960-х років. Про це свідчить дослідження Массачусетського технологічного інституту (MIT).

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В середині січня безпека польотів була поставлена під сумнів після серйозного інциденту з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines, у якого під час польоту відірвалася кришка дверей. У травні увага до цієї проблеми посилилася, коли турбулентність на рейсі з Лондона до Сінгапуру призвела до трагічної загибелі одного британського пасажира, а ще семеро інших залишилися в критичному стані через складні погодні умови, з якими вони зіткнулися під час польоту.

Нещодавнє дослідження показало, що рівень безпеки авіаперевезень значно підвищився порівняно з тим, що був десять років тому. Сьогодні пасажири повідомляють, що почуваються приблизно в 39 разів безпечніше, ніж наприкінці 1960-х і в 1970-х роках. Дані показують, що в період з 2018 по 2022 рік ймовірність летального результату під час комерційних рейсів становила лише один випадок на кожні 13,7 мільйона пасажирських посадок у всьому світі.

Останні дані свідчать про значний прогрес у сфері безпеки польотів, оскільки вони значно покращилися порівняно з даними 2009 – 2017 років, коли на кожні 7,9 мільйона польотів припадав один інцидент. Такий розвиток подій різко контрастує зі статистикою 1968 – 1977 років, коли ризик загибелі людей становив один випадок на 350 000 приземлень.

Авіабезпека продовжує покращуватися. Ви можете подумати, що існує якийсь незнижуваний рівень ризику, нижче якого ми не можемо опуститися. І все ж, шанс померти під час авіаперельоту продовжує знижуватися приблизно на 7% щороку,

– заявив професор MIT Арнольд Барнетт.

Літати не стає небезпечніше

Дослідження, проведене Массачусетським технологічним інститутом, підтвердило, що авіаперельоти залишаються безпечним видом транспорту. Зокрема, Ryanair стала найбезпечнішою авіакомпанією у світі, яка перевезла мільйони пасажирів без жодного смертельного випадку. Авіакомпанія експлуатує виключно літаки Boeing 737, що ще раз підкреслює її прихильність до безпеки в небі.

За останні десятиліття було досягнуто значних успіхів у сфері авіаційної безпеки завдяки технологічним інноваціям, таким як системи запобігання зіткненням і суворі програми підготовки персоналу. Ці досягнення підкреслюють прихильність галузі до захисту пасажирів та екіпажів літаків.