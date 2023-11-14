Стоянка в аеропортах Польщі: які ціни на паркування авто та основні нюанси

Під час війни українці часто покладалися на польські аеропорти як на засіб міжнародних подорожей. Багатьом доводилося їхати до летовищ на власному автомобілі. Очевидно, залишати його на узбіччі дороги це не найкращий варіант, тому люди користуються стоянками біля аеропортів.

Найвідвідуваніші аеропорти в Польщі розташовані в таких містах, як Варшава, Краків і Катовіце. Тож розповідаємо, скільки коштують послуги паркування поблизу цих повітряних воріт.

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Ціни на паркування в аеропортах Польщі

Варшава

У Варшаві, столиці Польщі, розташований найбільший міжнародний аеропорт країни – імені Шопена. Цей відомий транспортний вузол надає широкий спектр послуг і зручностей для задоволення потреб мандрівників. Незалежно від того, чи вирушаєте в подорож з аеропорту, чи пересідаєте на інший рейс, пасажири мають доступ до паркувальних місць. Однак, важливо зазначити, що послуги паркування передбачають плату.

Автостоянка доступна цілодобово. Для її замовлення на сайті аеропорту Варшава-Шопена потрібне відповідне бронювання в розділі Парковка за 24 години до прибуття в аеропорт.

Загальна вартість послуги, включно з паркуванням автомобіля, починається від 260 злотих (приблизно 2 200 гривень) за перші 24 години. При цьому за два дні доведеться віддати 290 злотих (близько 2 500 гривень), а за тиждень – 580 злотих (близько 5 000 гривень).

Краків-Баліце

Аеропорт Кракова, названий на честь Івана Павла II, розташований за 11 кілометрів на захід від центру міста. Він є другим за завантаженістю аеропортом Польщі, поступаючись лише Варшавському аеропорту як за кількістю пасажирів, так і за кількістю злетів і посадок.

Щоб прийняти більшу кількість мандрівників, аеропорт відкрив сучасну багаторівневу стоянку. Крім того, є два паркувальних майданчики з можливістю короткострокового та довгострокового паркування.

Краківський аеропорт / Фото Skytrax

На найближчих до термінала стоянках діє тариф 15 злотих на годину (130 гривень), на віддаленій – 11 злотих на годину (95 гривень). Ціна на довгострокову стоянку залежить від паркінгу. Наприклад, на одному з них за тижневе перебування авто доведеться заплатити від 100 до 145 злотих (870 – 1 262 гривень).

Катовіце

Всього за 30 кілометрів на північ від центру міста Катовіце, в Пижовіце, розташований міжнародний Він включає три сучасні пасажирські термінали, а саме A, B і C, а також спеціальний вантажний термінал.

Примітно, що термінал A призначений для обслуговування всіх рейсів, які не входять до Шенгенської угоди, тоді як термінал B призначений для рейсів у зоні Шенгенської угоди, що забезпечує безперебійну подорож для пасажирів із різних напрямків.

Поблизу аеропорту традиційно розташована стоянка, яка ділиться на три зони:

стоянка Р1 – без охорони, стоянка Р2 – без охорони, Premium – з охороною.

Від 8 до 24 годин стоянка P1 обійдеться у 100 злотих (870 гривень), Р2 – 60 злотих (520 гривень). Преміум-парковка з охороною на добу обійдеться у 150 злотих (1 300 гривень).