Паризьку оперу Гарньє можна буде забронювати на Airbnb

Прихильники цього твору мистецтва зможуть піти слідами "le Fantôme" і замовити ніч у міфічному підземному світі, де все почалося – історичний палац Гарньє Опера в Парижі. Зупинитись в опері можна буде лише на одну ніч – 16 липня.

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Гостям запропонують зупинитися у найбільшій оперній ложі – Ложі пошани – яку переробили до спальні. До "програми" також входить:

екскурсія закритими місцями опери, зокрема до архівів та підземного озера, де живе Привид, про якого йдеться у відомому романі;

екскурсія приватними танцювальними студіями під карнизом культової будівлі опери, де гості зможуть насолодитися мальовничими видами на паризький горизонт;

балет-перформанс з артистом Opera de Paris;

ексклюзивний концерт від Паризької оперної академії;

вечеря в історичній репетиційній кімнаті Foyer de la Danse за сценою.

Який вигляд мають "Ложі пошани", облаштовані спеціально для бронювання / Фото Airbnb

Як забронювати

Прихильники можуть подати запит на бронювання ночівлі в середу, 1 березня 2023 року, з 18:00 за центральноєвропейським часом на airbnb.com/ореra. Перебування відбудеться в неділю, 16 липня 2023 року. Ця одна ніч коштуватиме 37 євро. Максимальне розміщення – дві особи.

Щоб надіслати запит на бронювання, гість, який здійснює бронювання, повинен мати підтверджений профіль Airbnb, хороший досвід на платформі та бути повнолітнім.

Зауважимо, "Привид Опери" зіграли перед понад 145 мільйонами людей у ​​183 містах 17 мовами. Його показували понад 36 років у Вест-Енді та на Бродвеї. Вистава отримала понад 70 основних театральних нагород. У 2023 році "Привид Опери" покажуть у 15 країнах, на чотирьох континентах і сімома мовами.

Про Паризьку оперу