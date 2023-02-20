Прем'єра серіалу "Дім дракона" (House of the Dragon) стрімінгового сервісу HBO відбулась влітку 2022 року. Кінострічка є приквелом всесвітньо відомого серіалу "Гра престолів" та описує часи розквіту дому Таргарієнів. А це було за 200 років до подій основного серіалу.

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Сюжет телесеріалу зосереджений на подіях громадянської війни, відомої як Танок драконів. Цей конфлікт розгорівся між єдинокровними братом і сестрою Ейгоном та Рейнірою Таргарієнами за право посісти трон після смерті їхнього батька Візериса І. Епізоди першого сезону серіалу саме розповідають про передісторію війни та знайомлять глядача із командами "чорних" та "зелених". Кожна сформувалась для підтримки свого претендента на престол та не бажає йти на поступки у боротьбі за залізний трон.

"Дім дракона" вже встиг отримати нагороду "Золотий глобус" у номінації "Найкращий телевізійний серіал (драма)". Тож де знімали приквел "Гри престолів", перший сезон якого заполонив серця без перебільшення усіх фанів Вестеросу, розповідаємо далі у матеріалі.

Локації зйомок "Дому дракона", які зацікавлять туристів

Трухільо, Іспанія

Місцевість Трухільо, Іспанія / Фото Pixabay

Розташоване на південному заході Іспанії, це місто-фортеця із захопливим духом середньовіччя стало ідеальним місцем, щоб відтворити Королівську Гавань часів правління дому Таргарієнів. Локація вже добре відома глядачам, адже чимало подій "Гри престолів" відбулись саме там. Загалом мавританський замок Трухільо поєднує у собі готичні та римські мотиви, які ідеально довершують сюжетну лінію перипетій боротьби за залізний трон.

Монсанту, Португалія

Селище Монсанту у Португалії / Фото BBC

Сцени у замку Драконів Камінь, родовому володінні Таргарієнів, були зняті в історичному селищі Монсанту, що на сході Португалії. Сам замок родини Таргарієнів є прототипом португальського замку Пенья-Гарсія. Ця місцевість ідеально вписалась у всесвіт "Дому дракона", адже є водночас загадковою та мальовничою.

Графство Корнуолл, Великобританія

Узбережжя у графстві Корнуолл / Фото Pixabay

Чимало сцен приквелу були зняті на території Великобританії. Зокрема, пляж Холівелл-Бей і бухта Кінанс, а також приливний острів гори Святого Михаїла були використані для пляжних сцен телесеріалу. Так, середньовічна церква на горі Святого Михаїла, збудована у 12 столітті, стала Дрифтмарком, замком дому Віларіонів. Очікується ще більше натурних кадрів з графства Корнуолл, адже вже почались зйомки другого сезону кінострічки. Ця мальовнича територія зі скелями та неймовірною природою на південному заході Англії вразить як фанатів серіалу, так і туристів, яких цікавить кельтська культура.

Пік-Дистрикт, Великобританія

Національний парк Пік-Дистрикт в Англії / Фото Pixabay

Місцевість Пік-Дистрикт у північній та центральній Англії славиться своїми печерами та скелями, пейзажі яких можна споглядати у телесеріалі від HBO. У центрі цієї території перебуває стародавнє селище Каслтон, яке стало втіленням Долини Аррен. За мотивами серіалу, там височить замок Орлине Гніздо, що належить дому Арренів. Зі своїми просторими садами, широкими долинами та складними системами печер, локація не залишить байдужими жодного фаната вигаданого всесвіту Джорджа Мартіна.

Автор: студентка ЛНУ імені І. Франка Анастасія Доскоч