Парижскую оперу Гарнье можно будет забронировать на Airbnb

Поклонники этого произведения искусства смогут пойти по следам "le Fantôme" и заказать ночь в мифическом подземном мире, где все началось – исторический дворец Гарнье Опера в Париже. Остановиться в опере можно будет только на одну ночь – 16 июля.

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Гостям предложат остановиться в самой большой оперной ложе – Ложе почета – которую переделали в спальню. В "программу" также входит:

экскурсия по закрытым местам оперы, в частности к архивам и подземному озеру, где живет Призрак, о котором говорится в известном романе;

экскурсия по частным танцевальным студиям под карнизом культового здания оперы, где гости смогут насладиться живописными видами на парижский горизонт;

балет-перформанс с артистом Opera de Paris;

эксклюзивный концерт от Парижской оперной академии;

ужин в исторической репетиционной комнате Foyer de la Danse за сценой.

Как выглядят "Ложе почета", обустроены специально для бронирования / Фото Airbnb

Как забронировать

Поклонники могут подать запрос на бронирование ночлега в среду, 1 марта 2023 года, с 18:00 по центральноевропейскому времени на airbnb.com/ореra. Пребывание состоится в воскресенье, 16 июля 2023 года. Эта одна ночь обойдется в 37 евро. Максимальное размещение – два человека.

Чтобы отправить запрос на бронирование, гость бронирования должен иметь подтвержденный профиль Airbnb, хороший опыт на платформе и быть совершеннолетним.

Отметим, "Призрак Оперы" сыграли перед более чем 145 миллионами людей в 183 городах на 17 языках. Его показывали более 36 лет в Вест-Энде и Бродвее. Спектакль получил более 70 основных театральных наград. В 2023 году "Призрак Оперы" покажут в 15 странах, на четырех континентах и ​​на семи языках.

О Парижской опере