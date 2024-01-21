Стане ще дорожчим для туристів: Лувр підвищує ціни на квитки

Ціни на квитки до Лувру в Парижі стали вищими майже на 30%. Зростання вартості входу стало першою зміною ціни за останні 7 років у музеї, який щороку відвідує майже 9 мільйонів осіб.

Керівництво Лувру ухвалило рішення підвищити ціни на вхідні квитки на 5 євро. Тепер замість 17 євро доведеться заплатити 22 євро.

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Лувр підвищує вартість входу на 5 євро

В адміністрації музею заявили, що підвищення цін необхідне для покриття енергетичних витрат, які постійно зростають. За останні 3 роки рахунки за послуги виросли на 88%, а музей ще й планує продовжити години роботи, щоб прийняти більше туристів.

У Луврі ціни не підвищували 7 років, але у 2024 році їх підняли майже на 30%. Керівництво музею виправдовує значне зростання збільшенням поточних витрат, зокрема на електроенергію і подовження годин роботи музею напередодні Олімпійських ігор у Парижі з 26 липня до 11 серпня,

— йдеться у повідомленні.

Так, квитки в Лувр стали дорожчими на 5 євро – тепер вхід обійдеться у 22 євро.

Водночас думки туристів щодо підвищення ціни входу до Лувру розділились. Одні кажуть, що готові платити й більше за можливість побачити найвідоміші твори мистецтва, інші переконані, що ціна є завищеною, як для музею.

Музей можна відвідати безплатно, але не всім

Лувр – один із найбільших музеїв світу. Серед найвідоміших експонатів – "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі, скульптури "Венера Мілоська" і "Ніка Самофракійська", а також полотна – "Свобода, яка веде народ" і «Пліт "Медузи". Щорічно музей відвідують у середньому близько 10 мільйонів людей.

Можливість безкоштовного відвідування музею збережеться. Відвідати Лувр можна в першу п'ятницю кожного місяця, окрім липня і серпня. Втім, квиток слід бронювати заздалегідь.

"Мона Ліза" у Луврі / Фото Unsplash

За даними керівництва музею, у 2023 році 40% усіх іноземних відвідувачів і 60% французів змогли відвідати Лувр безплатно. Це особи до 25 років, малозабезпечені, безробітні, люди з інвалідністю, вчителі та журналісти.

Париж втричі збільшить туристичний збір

У наступному році кілька відомих напрямків Європи оголосили про введення плати за в'їзд або збільшення туристичного збору. Такі заходи мають допомогти боротися з овертуризмом і відродити туристичну галузь після пандемії.

Одним із таких міст є Париж. З січня 2024 року, гості столиці Франції будуть сплачувати підвищений туристичний податок на проживання в хостелах та готелях. Він зросте майже втричі. Гості Парижа, які зупиняються в найкращих готелях, будуть доплачувати по 11 євро за ніч.

Зауважимо, ціни у французькій столиці (і не лише там), зростають на все. Через майбутні Олімпійські ігри більшість туристичних об'єктів переглядають вартість своїх послуг.