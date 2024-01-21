Руководство Лувра приняло решение повысить цены на входные билеты на 5 евро. Теперь вместо 17 евро придется заплатить 22 евро.
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Лувр повышает стоимость входа на 5 евро
В администрации музея заявили, что повышение цен необходимо для покрытия постоянно растущих энергетических затрат. За последние 3 года счета за услуги выросли на 88%, а музей планирует продлить часы работы, чтобы принять больше туристов.
В Лувре цены не повышали 7 лет, но в 2024 году они поднялись почти на 30%. Руководство музея оправдывает значительный рост увеличением текущих затрат, в том числе на электроэнергию и продление часов работы музея в преддверии Олимпийских игр в Париже с 26 июля по 11 августа,
– говорится в сообщении.
Так, билеты в Лувр стали дороже на 5 евро – теперь вход обойдется в 22 евро.
В то же время мнения туристов о повышении цены входа в Лувр разделились. Одни говорят, что готовы платить и больше за возможность увидеть самые известные произведения искусства, другие убеждены, что цена завышена, как для музея.
Музей можно посетить бесплатно, но не всем
Возможность бесплатного посещения музея сохранится. Посетить Лувр можно в первую пятницу ежемесячно, кроме июля и августа. Впрочем, билет следует забронировать заранее.
"Мона Лиза" в Лувре / Фото Unsplash
По данным руководства музея, в 2023 году 40% всех иностранных посетителей и 60% французов смогли посетить Лувр бесплатно. Это люди до 25 лет, малообеспеченные, безработные, люди с инвалидностью, учителя и журналисты.
Париж втрое увеличит туристический сбор
В следующем году несколько известных направлений Европы объявили о ввод платы за въезд или увеличение туристического сбора. Такие мероприятия должны помочь сразиться с овертуризмом и возродить туристическую отрасль после пандемии.
Одним из таких городов является Париж. С января 2024 года гости столицы Франции будут платить повышенный туристический налог на проживание в хостелах и гостиницах. Он вырастет почти втрое. Гости Парижа, останавливающиеся в лучших гостиницах, будут доплачивать по 11 евро за ночь.
Заметим, цены во французской столице (и не только там) растут на все. Из-за будущие Олимпийские игры большинство туристических объектов пересматривают стоимость своих услуг.