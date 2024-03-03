У Парижі з'явилося велотаксі: який вигляд має новий "атракціон"
Джерело:Thе Mayor.eu
У Парижі вже тиждень працює нова служба таксі Heetch Bike. Водії підбирають людей на велосипедах із салоном.
Поки що він доступний лише у вихідні дні. Обіцяють "мандрувати Парижем на 40% швидше і на 20% дешевше, ніж на таксі".
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У Парижі з'явилося велотаксі
Heetch Bike вирішила поставити на популярність велосипедів у французькій столиці. Особливо актуальною стала пропозиція після новини про відкриття великої пішохідної зони біля Ейфелевої вежі.
Компанія запевняє, що у велотаксі пасажири зможуть пересуватися безпечно та з комфортом. У кабінах є кілька сидінь з підігрівом, захисне лобове скло та скляний дах.
Такий вигляд мають велотаксі у Парижі / Фото Heetch
Нова послуга продається як відмінність від традиційних автомобільних таксі та тук-туків, які нещодавно увійшли в моду у французькій столиці з натовпом туристів.
Ми обіцяємо подорожувати Парижем на 40% швидше та на 20% дешевше, ніж VTC,
– йдеться у повідомленні.
Поки таксі працюватиме лише у вихідні. Якщо тести пройдуть успішно, можливо воно перейде на цілодобовий графік.
Нагадаємо, цього тижня мер Парижа Анн Ідальго заявила, що просуватиме проєкт із вигнання автомобілів і створення суцільного саду між Ейфелевою вежею та еспланадою Трокадеро. Реалізувати його можуть уже цього року.