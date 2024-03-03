Поки що він доступний лише у вихідні дні. Обіцяють "мандрувати Парижем на 40% швидше і на 20% дешевше, ніж на таксі".

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У Парижі з'явилося велотаксі

Heetch Bike вирішила поставити на популярність велосипедів у французькій столиці. Особливо актуальною стала пропозиція після новини про відкриття великої пішохідної зони біля Ейфелевої вежі.

Компанія запевняє, що у велотаксі пасажири зможуть пересуватися безпечно та з комфортом. У кабінах є кілька сидінь з підігрівом, захисне лобове скло та скляний дах.

Такий вигляд мають велотаксі у Парижі / Фото Heetch

Нова послуга продається як відмінність від традиційних автомобільних таксі та тук-туків, які нещодавно увійшли в моду у французькій столиці з натовпом туристів.

Ми обіцяємо подорожувати Парижем на 40% швидше та на 20% дешевше, ніж VTC,

– йдеться у повідомленні.

Поки таксі працюватиме лише у вихідні. Якщо тести пройдуть успішно, можливо воно перейде на цілодобовий графік.

Нагадаємо, цього тижня мер Парижа Анн Ідальго заявила, що просуватиме проєкт із вигнання автомобілів і створення суцільного саду між Ейфелевою вежею та еспланадою Трокадеро. Реалізувати його можуть уже цього року.