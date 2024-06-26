Так, після трьох років реставрації у Парижі відкриють Великий палац – один із найважливіших виставкових просторів. Подивитися на будівлю зсередини зможуть деякі глядачі та учасники Олімпійських ігор. Остаточно доступним для публіки Grand Palais стане наступного року.

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У Парижі відкриють Великий палац

З 26 липня по 11 серпня Гран-Пале відкриє свій неф для частини публіки під час проведення турнірів з фехтування та тхеквондо. Простір знову відкриється у жовтні для проведення виставки Paris+ par Art Basel. А у 2025 році визначну пам'ятку вже зможуть відвідати всі охочі.



Неймовірні зали Великого палацу / Фото Laurent Kronental for Chatillon Architectes

Будівля, яку збудували наприкінці ХІХ століття для проведення Всесвітньої виставки у Парижі 1900 року, є подвигом дизайну інтер'єру в стилі модерн. Уміло поєднуючи сталь, камінь і скло, Grand Palais є реліквією інновацій початку 20 століття.



Великий палац є унікальною пам'яткою / Фото Laurent Kronental for Chatillon Architectes

Відвідувачі приміщення знову отримають можливість побачити зсередини одну з найбільш дивовижних особливостей будівлі – масивну скляну стелю. Купольна частина стелі розташована над центральною частиною нави.

Куполоподібна стеля площею 145 313 ​​квадратних футів є найбільшою у своєму роді в Європі, тому її варто побачити в Парижі.



Куполоподібна скляна стеля палацу / Фото Laurent Kronental for Chatillon Architectes

Нагадаємо, будівлю закрили у березні 2021 року для покращення доступності, реновації зовнішньої частини та ділянок будівлі, які були недоступні десятиліттями.

Завдяки новій реконструкції Grand Palais зможе майже подвоїти свою місткість. Раніше неф будівлі вміщував лише 5 600 відвідувачів, а після відкриття зал зможе одночасно вмістити до 9 000 людей.



Ось такий вигляд мають зали Великого палацу / Фото Laurent Kronental for Chatillon Architectes

До слова, керівництво Grand Palais сподівається перетворити простір на опору для великих культурних подій у Європі з виставками, концертами та численними додатковими урочистостями.